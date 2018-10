Más de 200 conductores de VTC y unos 40 coches se concentran contra el decreto a grito de "Queremos trabajar"

Actualizado 27/09/2018 15:15:23 CET

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 conductores de VTC y 40 coches de este servicio se han concentrado este jueves en el Paseo de la Castellana a grito de "No rompemos coches" y "Queremos trabajar" para protestar contra el decreto-ley que el Gobierno central previsiblemente aprobará este viernes con el que tratará de poner fin al conflicto con el sector del taxi.

Con varias pancartas en las que se podía leer 'Por el derecho a trabajar', 'Por nuestros 70.000 puestos de trabajo', 'Taxipolio' y 'Pedro mal... muy mal', entre otras, ha comenzado la concentración que ha cerrado los seis carriles centrales del Paseo de la Castellana a la altura de Cuzco y que ha llegado hasta el Ministerio de Fomento.

A consignas como "Ellos tiran piedras, nosotros damos agua", le han acompañado los pitidos de los coches que encabezaban la protesta. Llama la atención la vestimenta con la que se han manifestado la mayoría de los conductores, su habitual camisa y corbata.

A llegada a la zona de Nuevos Ministerios la manifestación ha discurrido solo por los carriles que van desde Plaza de Castilla hasta Gregorio Marañón. Sobre las 13.30 horas han llegado al Ministerio de Fomento donde un grupo de representantes han entregar el 'Manifiesto por el derecho a trabajar', apoyado por las firmas de miles de conductores de VTC y pasajeros.

Antes del comienzo de la concentración los 40 conductores que encabezaban la manifestación han sido sometidos a un control de alcoholemia por parte de la Policía Municipal de Madrid, según han relatado los propios chóferes.

Minutos antes del comienzo de la manifestación los conductores se han agrupado en un lateral de la Castellana, permitiendo circular por solo un carril, y han increpado a los taxistas que pasaban con gritos como "No rompemos coches, somos adecuados" y algunos han proferido también insultos.

Al comienzo de la manifestación el presidente de Unauto, Eduardo Martín, ha reprochado al Gobierno que no les haya enseñado el borrador del decreto que pretende aprobar y no haber querido sentarse con ellos a negociar. "¿Eso es una política de consenso? ¿Dónde está el diálogo? Solo tenemos el dictado del sector del taxi", ha expresado.

Asimismo, ha afirmado que con esta concentración protestan contra el Gobierno "que quiere mandar a 15.000 trabajadores a la ruina con el único objetivo de apoyar al monopolio del taxi". "Un Gobierno socialista apoyado por Podemos, que se supone que son gobiernos de izquierdas, ceden 15.000 familias para favorecer al monopolio del taxi", ha señalado.

Del mismo modo, ha criticado que se trate de regular esta materia por real decreto. "No hay razón para sacar un real decreto, precisamente para regular algo tan complejo como es la movilidad en las grandes ciudades, no tiene ningún sentido, no hay ninguna prisa y tenemos que sentarnos a dialogar todos, taxis, VTC, bicicletas, coches compartidos y ciudadanos, que tienen que ser el eje de la ecuaciones", ha afirmado.

Un amplio dispositivo de Policía Nacional ha estado presente en la manifestación para guardar el orden y se ha pedido refuerzos a la Policía Municipal minutos antes de comenzar la concentración. La protesta se ha desarrollado con normalidad y sin ningún altercado reseñable.