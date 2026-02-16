Más de 21.000 cabezas de ganado pastarán en 3.750 hectáreas forestales para prevenir incendios

Toros en la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La campaña de prevención de incendios de la Comunidad de Madrid contará este año con más de 21.000 cabezas de ganado, que pastarán sobre una superficie de unas 3.750 hectáreas de terreno forestal, un 10% más que el año anterior, con el objetivo de limpiar la zona y evitar incendios.

El servicio de incendios forestales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid planifica y acuerda con los ganaderos las áreas que se van a someter al pastoreo preventivo. De acuerdo con el Ejecutivo autonómico, "cada vez más trabajadores se unen a este iniciativa y dirigen sus rebaños a las zonas de pasto marcadas".

Así lo ha confirmado el Gobierno madrileño en un comunicado, donde incide en que de esta forma se da continuidad a un programa que nació en 2011 y que se sirve de los animales para eliminar la vegetación acumulada y facilitar el mantenimiento de los cortafuegos y zonas de paso para profesionales.

La actuación de los animales es clave, pues elimina parte de la vegetación que en verano se convierte en combustible para los incendios. El fuego en zonas desbrozadas generalmente se propaga de forma más lenta, con menor intensidad y sin alcanzar las copas de los árboles, lo que da mayor seguridad a los equipos de emergencias.

Esta iniciativa sirvió el año pasado para limpiar unas 3.405 hectáreas de terreno forestal, especialmente en las sierras de Guadarrama y Somosierra, donde intervinieron 21.374 cabezas de ganado de 85 explotaciones ganaderas. En total, fueron 10.405 vacas, 5.710 ovejas, 5.130 cabras y 129 caballos.

En las dos últimas campañas el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha destinado en torno a 800.000 euros anuales para retribuir a los ganaderos, mantener tres puestos de control sobre el terreno y financiar infraestructuras necesarias para la prevención y programas de investigación con universidades.

APP MÓVIL PARA FIJAR ZONA DE PASTO

La Comunidad de Madrid impulsó en 2019 el uso de tecnología avanzada en los collares del ganado con un collar equipado con GPS para controlar los movimientos de los animales. En total se han invertido uno 100.000 euros para comprar casi 930 dispositivos.

La batería de este collar se carga con energía solar, funciona incluso en lugares sin cobertura y facilita la geolocalización de los animales. Además, el sistem dirige al rebaño mediante una aplicación móvil, creando un mapa con vallados virtuales que delimitan el área de pasto.

En caso de que algún ejemplar se acercase a los límites marcados, el dispositivo emite un ligero sonido para que no salga de la zona señalada y, en caso de continuar su marcha, recibe un impulso eléctrico de baja potencia que evita su avance.