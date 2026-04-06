Más de 30 detenidos y 12 narcopisos desmantelados en una nueva operación antidroga de la Policía Nacional en la región

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha logrado desmantelar un total de doce narcopisos en el marco de una nueva operación integral contra el tráfico de drogas en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, gracias a la cual ha detenido a más de 30 personas y se han incautado más de seis kilos de sustancias estupefacientes, así como armas y 42.000 euros en efectivo.

Con estas últimas operaciones, la Policía Nacional ha logrado desmantelar 64 puntos de venta de droga y detener a un total de 97 personas a lo largo de los tres primeros meses del año, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

La primera de estas operaciones se llevó a cabo el 12 de febrero en la localidad madrileña de Parla, donde los agentes tuvieron conocimiento de que los moradores de una vivienda se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes. Allí incautaron cocaína y marihuana, así como útiles para su preparación y posterior venta.

En esta vivienda también se encontraron mil euros en efectivo, móviles, balizas y perfumes. La mayoría de estos objetos procedían de robos en el interior de vehículos y eran utilizados para cambiarlos por dosis de droga. En el operativo fueron detenidas cinco personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Días más tarde, en el distrito de Tetuán, los agentes incautaron cien gramos de cocaína y ketamina, así como herramientas para su venta y consumo y varios dispositivo eslectrónicos en tres viviendas de un mismo inmueble a las que accedieron de forma simultánea y arrestaron a ocho personas.

Los sospechosos ocupaban estas viviendas y las habían convertido en centro neurálgico de venta y consumo de sustancias estupefacientes. De hecho, una de las viviendas servía como fumadero para los consumidores, lo que dificultó la labor policial pues permitía que los compradores salieran del edificio sin portar sustancias. En este caso se les acusa también de organización criminal.

Apenas dos días después, el 25 de febrero, se procedió a la entrada y registro de una vivienda en el distrito madrileño de Ciudad Lineal después de constatar que un individuo usaba un patinete eléctrico para distribuir sustancias estupefacientes. Los agentes incautaron este vehículo, así como diez gramos de cocaína y 4.000 euros, además de detener al sospechoso.

CAZA FURTIVA DE JILGEROS

La Policía ha informado de otra operación iniciada en mayo del año pasado y que ha culminado ahora con la detención de dos personas en Villa de Vallecas tras identificar una plantación de marihuana en el interior de una vivienda, desde la que luego se distribuía en el mercado internacional.

En el dispositivo los agentes se incautaron de más de 17.000 euros, una escopeta, un revolver y diversa munición, así como un arma blanca, una carabina de aire comprimido y una pistola de balines. También se hicieron con diversos aparatos para el cultivo de sustancias.

Más allá de esto, la Policía Nacional ha destacado que se localizaron varias aves, en concreto gallos y jilgueros, además de diferentes tipos de herramientas destinadas a la captura furtiva de estos últimos pájaros. Finalmente fueron detenidas dos personas por delitos contra la saluda pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia de armas prohibidas.

Por otro lado, la Policía ha destacado una operación llevada a cabo el 19 de marzo en Fuenlabrada, donde se desmanteló un narcopiso en el que se confiscó medio kilo de hachís y marihuana, así como herramientas para su elaboración. Allí se detuvo a dos hombres que, al parecer, quedaban con sus compradores a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

DROGA A CAMBIO DE FAVORES SEXUALES

Otra de las operaciones más destacadas fue la que se llevó a cabo el pasado 23 de marzo en la localidad de Móstoles, donde los agentes desmantelaron un punto de venta en un domicilio en el que vivían cuatro hombres que ofrecían droga a cambio de favores sexuales.

En esta vivienda se requisaron diez gramos de cocaína y ketamina, así como numerosas bolsas con restos de sustancias repartidas por todas las estancias de la casa y un total de 16 teléfonos móviles.

En otro dispositivo previo, llevado a cabo el 13 de marzo en Carabanchel, la Policía incautó más de seis kilos de sustancias estupefacientes así como 13 litros de productos químicos destinados a la elaboración de esta sustancia. Seis hombres fueron detenidos y dos de ellos han ingresado en prisión.

UN NARCOPISO CERCA DE ÁREAS INFANTILES EN TORREJÓN DE ARDOZ

La Policía ha informado también de la desarticulación de un narcopiso situado cerca de áreas infantiles en la localidad de Torrejón de Ardoz. En el registro de la vivienda el pasado 24 de marzo se requisaron 30 fragmentos de hachís, una bolsa de marihuana y varias navajas, así como 1.600 euros y joyas y herramientas para la preparación y distribución de la droga.

Finalmente, las fuerzas de seguridad han resaltado una operación conjunta con la Policía Local de Pozuelo de Alarcón, donde el pasado 26 de marzo se llevó a cabo al entrada y registro de una vivienda en la que se encontró una plantación de más de mil plantas de marihuana en el sótano.

Los agentes identificaron también bombas de agua, extractores, cableado, facturas, cuadernos con anotaciones, dinero en efectivo y dos vehículos. Fue detenido un varón por los delitos de defraudación de fluido eléctrico y contra la salud pública.

Ese mismo día, en Fuenlabrada fue detenida otra persona por presunto delito contra la salud pública y al que se le incautó en su domicilio cerca de medio kilo de hachís y cocaína, más de 12.000 euros en efectivo y un vehículo.