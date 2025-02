Más del 40% de los jóvenes madrileños se muestra pesimista con su futuro laboral aunque espera conseguir trabajo pronto

Casi 9 de cada 10 jóvenes madrileños considera que la IA cambiará el mundo tal y que tendrá un impacto negativo sobre el empleo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes preuniversitarios de la Comunidad de Madrid se muestran pesimistas con el futuro laboral, y es que el 42,9% cree que el empleo empeorará en los próximos cinco años, según se desprende del X Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes, sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles.

Este informe, realizado por ABANCA, ESIC University, Herbalife y Praxis MMT, indica que, entre el resto de jóvenes madrileños, el 31,2% piensa que la situación será igual y solo el 26% opina que el empleo irá a mejor. "La opinión de los jóvenes responde a lo que perciben ahora mismo: mayor inestabilidad y un deterioro en las condiciones laborales. La sensación que tienen es que la situación económica y laboral va a ir a peor", ha analizado el director del X Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes, Nuño Nogués.

Se trata de una tendencia que va en línea con los datos arrojados a nivel nacional, pues el 44,2% de los jóvenes españoles también consideran que el empleo va a empeorar en los próximos años.

Esta percepción sobre la situación del empleo a cinco años ha empeorado en siete puntos respecto a los resultados arrojados en el mismo informe del pasado año, cuando solo el 37% de ellos pensaba que la situación laboral iría a peor.

Aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 67,5% de los jóvenes madrileños confían que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios. "Curiosamente, esta percepción no coincide con la opinión sobre la situación general del empleo, de lo que podemos concluir que los jóvenes confían en sí mismos", señala Nogués.

Entre los factores que consideran más importantes a la hora de encontrar empleo, el 49,9% destaca el interés y las ganas de trabajar, seguido de tener un buen nivel de idiomas (49,3%), los conocimientos (43,7%) y la experiencia (43,4%).

EL PAPEL DE LA IA

Según los resultados de este informe, realizado a preuniversitarios que cursan 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y los ciclos básico, medio y superior de Formación Profesional, casi 9 de cada 10 jóvenes madrileños (89,3%) considera que la inteligencia artificial cambiará el mundo tal y como se conoce.

Además, 7 de cada 10 (75,5%) cree que la IA tendrá un impacto directo negativo sobre el empleo y quitará puestos de trabajo. Ante el elevado porcentaje de jóvenes que utilizan la IA para hacer los trabajos, los expertos alertan de los peligros que entraña el uso de herramientas de inteligencia artificial entre los jóvenes.

"Al usar la IA corren el riesgo de convertirse en meros 'copistas' que reflejan lo que les dice la IA, perdiendo la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de esforzarse y probablemente la asimilación de conceptos. No me fijo en lo que copio, no busco en diferentes fuentes ni comparo, no genero una opinión propia, simplemente pongo lo que dice la IA, que doy por hecho que debe ser correcto", explica el director.

Sobre la relación de los jóvenes con la IA, casi la mitad (47,9%) emplea la inteligencia artificial para hacer trabajos; al 20,4% le interesa, pero no la utiliza porque no conoce bien en qué consiste; el 15,3% la usa solo como un juego, y al 16,4% no le interesa.

Por otro lado, el 62,2% de los jóvenes madrileños cree estar mejor preparado que sus padres, una percepción ligeramente inferior comparado con la media nacional (68,5%). Este dato supone un cambio de tendencia con respecto al año pasado, cuando el 60,1% de los jóvenes españoles sentía estar más preparados que sus progenitores, siendo la brecha generacional cada vez mayor.

"En general, se puede decir que el nivel de estudios de los jóvenes es superior al de sus padres por diferentes factores: la educación obligatoria se ha extendido a los dieciséis años, existe una mayor oferta educativa, más oportunidades formativas, y por tanto en este sentido sí que probablemente hay más preparación", analiza Nogués.

Además, los jóvenes se muestran optimistas con respecto a la calidad del empleo que conseguirán, pues el 73,9% de los madrileños opina que podrán tener un trabajo mejor que el de sus padres, ligeramente por debajo del pensamiento del resto de la muestra nacional (79,6%).

"Esta sensación responde principalmente a que creen estar mejor preparados que sus padres y en menor medida a que el tipo de trabajo que realizarán será más "sofisticado". De hecho, dado el porcentaje de jóvenes que quiere emprender, parece que están bastante convencidos en poder desarrollar ellos mismos proyectos de éxito", destaca Nogués.

Por otro lado, resalta la percepción que los estudiantes tienen sobre el trato al profesor. El 81,8% de los madrileños manifiesta que sus profesores están bien tratados, frente a un 15% que opina que sí sufren faltas de respeto ocasionalmente, y un 3,1% que cree que no se les respeta en absoluto.

A nivel nacional, el porcentaje de jóvenes españoles que cree que los docentes están bien tratados se sitúa en el 85,6%. Estos datos contrastan con la opinión de los docentes recogida en el 'VIII Informe Young Business Talents: La visión del profesor', donde manifiestan que una de las principales dificultades a las que se enfrentan son las faltas de respeto a su figura, la ausencia de autoridad que sufren y el escaso respaldo de las familias.

ECONOMÍA, MARKETING O DERECHO, CARRERAS MÁS DEMANDADAS

Asimismo, el 69,2% de los jóvenes madrileños tiene decidido estudiar una carrera cuando termine sus estudios actuales, un resultado en línea con la tendencia que muestra el conjunto nacional (65,1%). Entre el resto, un 16,7% se muestra aún indeciso sobre si continuar y el 14% de los jóvenes madrileños no va a continuar con sus estudios.

Entre los madrileños que quieren estudiar una carrera universitaria, las que les despiertan más interés son: Empresas/Economía (33,3%), Marketing/Publicidad (23,9%), Derecho (19,1%), y Deportes (13,2%). A la hora de elegir la carrera universitaria, el 65,8% de los madrileños elegiría la que más le guste, por vocación; seguido de la que tenga mayores salidas profesionales (51,6%); y la que consideran que podrán ganar más dinero (49,1%). Además, el 67,7% de los madrileños cree que lo que están estudiando ahora les servirá para su carrera profesional.

Respecto a la actividad profesional que les gustaría ejercer en un futuro, los jóvenes madrileños tienen espíritu emprendedor, pues el 35,3% de los preuniversitarios quiere emprender o trabajar como autónomo, siendo esta su principal opción, frente a ser funcionario (17,6%) y empleado en una empresa (14,1%).

Entre los sectores preferidos por los jóvenes madrileños para emprender se encuentran comercio (14,2%), deporte (10,3%), economía colaborativa (10,1%), y educación y formación (8,2%).

Ante la posibilidad de cambiar de país por trabajo, el 73,4% de los jóvenes de la Comunidad de Madrid lo tiene claro y emigraría. A nivel nacional este dato es ligeramente inferior y se establece en el 70,2% de los jóvenes españoles, aunque este porcentaje ha bajado en cuatro puntos (74,5%) con respecto a la encuesta del pasado año. Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lideran el ranking Estados Unidos (33,9%), seguido de Reino Unido (15,3%), Italia (11,2%) y Alemania (11,1%).