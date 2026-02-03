Más de 40.000 personas solicitaron asilo en la Comunidad de Madrid en 2025, un 8% menos, según CEAR

Archivo - Inmigrantes, inmigrante, inmigración, refugiado, refugiados - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43.585 personas solicitaron asilo en la Comunidad de Madrid en 2025, un descenso del 8% respecto a los del año pasado en línea con las cifras estatales, según el informe 'Más que cifras 2025', presentado este martes por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Así, la región vuelve a tener un importante papel como territorio de llegada y acogida, en un contexto marcado por un descenso en la tasa de protección a nivel estatal en más de siente puntos en 2025, situándose en un 11%, ha informado la asociación en un comunicado.

El número total de solicitudes de asilo (144.396) descendió un 14% en España. Esto supone "la ruptura de la tendencia al alza de los últimos años solamente interrumpida por la pandemia, debido sobre todo a las políticas de externalización de fronteras" y a la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería, que "penaliza a aquellas personas que ven rechazada su solicitud de asilo, al no computarse su estancia en el país hasta la resolución de su expediente".

Esta última circunstancia ha provocado un descenso considerable de solicitudes a partir de su entrada en vigor el pasado 20 de mayo, especialmente de las presentadas por personas de Colombia (-64%), Perú (-66%) o Senegal (-57%).

"Lo que sí aumentaron significativamente son las solicitudes de protección internacional de personas de Venezuela (+29%) y Mali (+50%), en gran parte debido a las políticas migratorias del nuevo Gobierno estadounidense y al recrudecimiento del conflicto en el país africano, respectivamente", ha señalado.

Entre las diez principales nacionalidades de origen destaca la irrupción de personas palestinas, somalíes o guineanas. Por su parte, el descenso de un 62% en las llegadas a Canarias es fruto de los acuerdos de externalización de fronteras con países como Mauritania, Senegal o Marruecos.

Por otra parte, ha señalado el alto número de resoluciones de asilo (160.663), casi un 67% más que en 2024 convirtiéndose en la mayor cifra desde la creación de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en 1992. Según CEAR, este hito se debe principalmente a "la automatización" en las respuestas que reciben ciertas nacionalidades (Venezuela, Colombia, Perú, Senegal, Mali o Burkina Faso). Como consecuencia, el stock de solicitudes pendientes de resolución es ligeramente menor que el año anterior, aunque aún 218.731 personas están a la espera de una decisión "clave para sus vidas".

"Nos preocupa enormemente que muchas personas que necesitan protección internacional puedan ver rechazada su solicitud de asilo sin que se estudie en profundidad sus casos. Esto puede provocar que se devuelva a personas que sufren graves amenazas en su país de origen", han advertido Mónica López y Mauricio Valiente, directores de CEAR.