Más de 50 artesanos se dan cita este sábado en la quinta edición de la feria 'Madrid Miniaturas'

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala de eventos del Hotel Madrid Marriott Princesa Plaza acogerá este sábado la quinta edición de la feria 'Madrid Miniaturas', donde se podrán adquirir piezas originales para casas de muñecas y "diminutas obras de arte" para coleccionistas y público en general.

Según han informado los organizadores, la feria cuenta con la participación de un total de 53 artesanos nacionales e internacionales de países como Italia, Portugal y Países Bajos, que pondrán a la venta punto, bordados, repostería, óleos, muebles, vestidos, vajillas, zapato y muñecas, entre otras.

Las organizadoras de la feria, Montse Vives y Beatriz Lerga, han explicado que después del "éxito" en ediciones anteriores vuelven "con mucha ilusión ampliando el número de expositores". "Nuestro principal objetivo es continuar posicionándonos como una cita imprescindible, a nivel nacional e internacional, para los aficionados y coleccionistas de este tipo de miniaturas", han expresado.

El público que visite la feria encontrará piezas originales a escalas 1:12 e incluso 1:144, y estarán presentes todos los estilos decorativos: moderno minimalista, shabby chic, art noveau, e incluso los años 70 y 80 del siglo pasado.

Los "más manitas" podrán encontrar kits y materiales para hacerse uno mismo sus propias miniaturas y, como en las ediciones anteriores, 'Madrid Miniaturas' organiza un concurso en el que podrán participar todos los visitantes de la feria.

El tamaño de la escena no debe superar los 30x30 centímetros y la escena debe ser única, original, inédita y anónima, y los mejores ganarán premios en metálico para gastar en la propia feria. "El arte de la miniatura se ha convertido en una forma de coleccionismo que, en la actualidad, cuenta con una legión de aficionados y coleccionistas", han concluido.