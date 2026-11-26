Belén de la Puerta del Sol - EUROPA PRESS

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 figuras componen este año el tradicional belén de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, 'en altura' y con la luz de 50 estrellas y un río de agua natural para dar la bienvenida a la Navidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la encargada este jueves de inaugurar el belén, bajo el nombre de 'El comienzo del camino' que visitan cada año centenares de personas de toda España, y el ciclo de villancicos en Sol, con protagonismo de los centros escolares.

Tal y como ha desgranado la dirigente autonómica, para fabricar el belén de Sol han participado 90 socios a lo largo de nueve meses y 70 para el montaje. Reúne más de 500 figuras y tiene más de 30 construcciones diseñadas y realizadas para esta edición.

Para construir el mismo, la Asociación de Belenistas de Madrid ha empleado 1.500 kilos de corcho y otros 2.000 entre arena y piedra. A ello se añaden 170 listones de madera, 28 metros cuadrados de planchas de poliestireno y 25.000 tornillos. También cuenta con 80 metros cuadrados de musgo y 25 plantas, junto a un río de agua natural.

El presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, Fernando Ovejas, ha subrayado el "enorme trabajo" de tantas personas en esta creación que contempla 10 escenas bíblicas y tiene una casca y un desfiladero "impresionante".

"Esperemos que esta representación del nacimiento de Jesús merezca las mismas alabanzas y elogios que se obtuvieron en los montajes de años atrás y que se superen las cifras de visitantes madrileños o turistas que se alcanzaron en anteriores ejercicios", ha indicado.

El recorrido empieza en un pueblo de montaña inspirado en las antiguas aldeas polacas de Zakopane y Poronin y continúa hacia Masada, la fortaleza del rey Herodes, construida sobre una meseta rocosa del desierto de Judea. Desde lo alto se otea el mar Muerto y el belén termina nuevamente con la Huida a Egipto y un pequeño rincón donde María y José encuentran un momento de descanso antes de continuar su camino.

La historia se narra a través de más de 500 figuras realizadas por reconocidos maestros como José Luis Mayo, los Hermanos Cerrada, Montserrat Ribes, la Escuela Olotina y Jesús Ramírez Turpin.

"Con él queremos llevar a todas las personas que nos visitan, empezando por los niños, el mensaje de amor, esperanza y fe más poderoso que existe, herencia milenaria occidental", ha subrayado la presidenta.

El Belén de la Real Casa de Correos podrá visitarse gratuitamente desde hoy y hasta el 6 de enero. Permanecerá abierto de 15 a 22 horas durante esta primera jornada y el 4 de diciembre.

Desde este viernes y hasta el 4 de enero, el horario general será de 10 a 22 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero, que será de 10 a 18 horas. El día de Reyes abrirá de 15 a 22 horas y estará cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

La inauguración del ciclo de Villancicos de escolares ha estado protagonizada por el IES Francisco Umbral de Ciempozuelos. Al arrancar, un par de profesores en huelga con camisetas verdes han salido al escenario al grito de 'educación pública' y para pedir negociación a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, coincidiendo con una protesta en la Puerta del Sol.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA NAVIDAD EN SOL

La presidenta regional ha inaugurado también una exposición de 22 fotografías de gran formato que, por primera vez, se exhiben en el exterior de la Real Casa de Correos y de la Real Casa de Postas.

La selección recoge algunos de los momentos más representativos de la Navidad en Sol de los últimos años y forma parte de una edición especial del libro que Díaz Ayuso entregó este año al Papa León XIV, con más de 200 instantáneas sobre las tradiciones navideñas y de Semana Santa de la región.

Entre las imágenes figuran las actuaciones de los escolares en Villancicos en Sol de 2025, la recreación de la Gruta de Greccio (Italia), donde en 1223 se representó el nacimiento de Jesús, y estampas de familias que han participado en la actividad 012 Reyes Magos.

Asimismo, se incluyen escenas de niños depositando sus cartas en los buzones especiales habilitados por el Ejecutivo autonómico y en el Bosque de los Deseos. La muestra podrá contemplarse de manera gratuita desde este jueves y hasta el próximo 6 de enero en las calles San Ricardo y del Correo.