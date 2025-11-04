Más de 56.100 jóvenes madrileños solicitan el Bono Cultural Joven 2025

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 56.100 jóvenes de la Comunidad de Madrid han solicitado el Bono Cultural Joven 2025, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura que ofrece 400 euros para consumir productos y actividades culturales.

En concreto, lo han pedido 56.129 jóvenes que cumplen 18 años en 2025, lo que representa algo más del 73% del total de madrileños de esa edad, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística compartidos por el Ministerio de Cultura.

En el conjunto de España, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 366.443 jóvenes, el 68,5% de la población total estimada que cumple la mayoría de edad este año. La cifra supera en 27.835 el total de beneficiarios de la edición anterior.

El programa, que alcanza su cuarta edición, suma ya más de 1,3 millones de beneficiarios. Cada joven dispone de una tarjeta prepago con 400 euros, válidos durante un año, para gastar en productos físicos, digitales y artes escénicas.

La empresa pública Correos ya ha iniciado el envío de las tarjetas virtuales y físicas a los beneficiarios, que contarán con 100 euros para productos físicos, otros tantos para productos digitales y 200 euros más para gastar en artes escénicas.