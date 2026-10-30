Más de 56.500 madrileños han solicitado ya el Bono Cultural Joven 2026, que puede obtenerse hasta este sábado

Archivo - Fachada exterior del Museo Reina Sofía, a 12 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes nacidos en 2008 pueden solicitar hasta este sábado el Bono Cultural Joven 2026 que, en esta quinta edición, ha recibido ya en la Comunidad de Madrid un total de 56.642 solicitudes de las 337.157 que se han realizado en España.

El programa permite a las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años en 2026, disponer de esta ayuda de 400 euros tanto para consumir productos culturales como para adquirir instrumentos musicales, materiales para la creación artística o cursos culturales. Para ello, tendrán que registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web https://bonoculturajoven.gob.es/.

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los 4.159 establecimientos adheridos en toda España.

Para solicitar el Bono Cultural es imprescindible que los interesados obtengan, previamente, una de las tres formas de identificación digital válidas. Estas son la Cl@ve con registro básico, que se puede solicitar y obtener por videollamada; la Cl@ve con registro avanzado, que se puede obtener de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años; o bien el Certificado digital.

Los jóvenes interesados pueden realizar el trámite en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

SOBRE EL BONO CULTURAL JOVEN

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. Además, permite elegir entre dos modalidades.

Dentro de la primera, hasta 200 euros se pueden repartir entre 'Artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico'. Aquí se incluyen entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas y exposiciones. De la misma manera se encuentrann otras actividades como festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales, y la compra de materiales como instrumentos musicales, partituras, cámaras fotográficas y programas informáticos orientados específicamente a la producción, creación y práctica creativa.

Hasta otros 100 euros pueden ir dirigidos a 'Productos culturales en soporte físico'. Véase libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo y CDs.

Con el mismo presupuesto cuenta 'Consumo digital o en línea', es decir, suscripciones a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, libros digitales, canciones o álbumes digitales a través de plataformas de venta de de archivos multimedia. También cursos en línea sobre materias relacionadas con la cultura y suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.

En la segunda modalidad se puede destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir. Entre las opciones están cursos y talleres de contenido cultural, ya sean en modalidad presencial o en línea, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por comunidades autónomas, Andalucía con 67.091 es la que más solicitudes ha registrado, seguida de Cataluña, con 53.294 y la Comunidad de Madrid con 56.642. Tras ellas, estarían la Comunidad Valenciana (37.888), Castilla-La Mancha (15.835), Castilla y León (15.071), Galicia (14.912), País Vasco (13.666), Canarias (13.503) y Murcia (12.194). Le siguen, Aragón (8.927), Extremadura (7.210), Baleares (6.077), Asturias (5.780), Navarra (5.232), Cantabria (3.929), La Rioja (2.298), Ceuta (692) y Melilla (588). Además, se registraron 374 solicitudes desde el extranjero, según ha informado el Ministerio de Cultura en un comunicado.

En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.607 personas en toda España. En 2023, la cifra ascendió a 323.668. En 2024 fueron 334.435 los beneficiarios, mientras que, en su cuarta edición, en 2025, fueron 363.054 jóvenes quienes disfrutaron de esta ayuda.

En total, en estos cuatro años de vida del Bono Cultural Joven, el número de jóvenes beneficiarios alcanza ya la cifra de 1.298.764 personas.

El Bono Cultural Joven está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.