Más de 60 centros educativos abrirán sus puertas para facilitar la conciliación los días previos al comienzo de curso

Archivo - Varios niños a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 61 centros educativos de 45 municipios de la Comunidad de Madrid permanecerán abiertos desde este martes durante los días no lectivos previos al comienzo de curso de cara a facilitar la conciliación laboral de las familias.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, los escolares podrán disfrutar de opciones recreativas y formativas durante este período. Esta iniciativa forma parte del programa de ayudas de la Comunidad el curso 2024/25 para financiar la apertura de colegios antes de que se inicien las clases y en los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa.

Para llevarlo a cabo, el Ejecutivo madrileño colabora con los ayuntamientos de estos municipios, que son los titulares de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP); los de Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO); y los Rurales Agrupados (CRA), en los que se desarrollan las actividades que ellos mismos organizan.

Del mismo modo, el Gobierno autonómico incluye la oferta de extraescolares durante los días lectivos. En este caso, se desarrollan sesiones de apoyo; estudio dirigido y de refuerzo; idiomas; deportes; o tareas artísticas de todo tipo. Además, el programa 'Patios abiertos' permite a los alumnos utilizar las pistas deportivas y las bibliotecas de los centros en horario vespertino.

La Comunidad de Madrid ha puesto 4,8 millones de euros de ayuda para financiar estas actuaciones a disposición de los 179 municipios, que son quienes solicitan la subvención, qué tipo de actividades extraescolares impartir de las propuestas y en qué periodos no lectivos abrir las puertas de sus centros.