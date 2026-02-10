Más de 70 pacientes del Puerta de Hierro se 'entrenan' en Casa Renal para recibir en casa su tratamiento de diálisis

Más de 70 pacientes del Hospital Puerta de Hierro se forman en Casa Renal para un tratamiento de diálisis domiciliaria - COMUNIDAD DE MADRID

MAJADAHONDA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Público Puerta de Hierro de Majadahonda ha impulsado una novedosa unidad de 'entrenamiento' para que los pacientes puedan recibir su tratamiento de diálisis en sus domicilios, Casa Renal, donde más de 70 pacientes aprenden el manejo de los dispositivos que necesitan para garantizar la seguridad del procedimiento.

En concreto, la iniciativa consiste en formar a los pacientes durante un mes como mínimo en el manejo de los dispositivos que requieren para realizar el tratamiento en su propia casa. Esta formación la imparte el personal sanitario de la Unidad de Diálisis Domiciliaria del hospital, integrada por dos facultativos y cuatro profesionales de Enfermería, así como por trabajadores sociales.

La unidad, que comenzó a funcionar en el pasado diciembre pero lleva más de 15 años en marcha, pretende lograr una mejor adaptación a esta modalidad terapéutica y un incremento en la aceptación por parte de las personas que necesitan diálisis. Además, con esta formación, los enfermos pueden resolver dudas para que el tratamiento se realice sin complicaciones.

Actualmente, la Unidad de Diálisis Domiciliaria del Servicio de Nefrología del hospital cuenta con 70 pacientes en tratamiento activo, de los cuales 50 están en diálisis peritoneal y los 20 restantes en hemodiálisis domiciliaria, ha explicado el jefe de Servicio de Nefrología del centro, José Portolés, este martes durante la visita de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, a este recurso.

Para contribuir a esta formación, el centro hospitalario ha amueblado y decorado con sofás y libros, entre otros artículos, tres espacios en la Unidad de Diálisis con el objetivo de que los enfermos se sientan lo más cómodos posible. "Lo que estamos haciendo es mejorar la calidad de vida, porque cuando mejor y donde mejor estás es en tu casa, pero siempre monitorizado y controlado por los profesionales de forma remota", ha señalado la consejera.

Asimismo, Matute ha añadido que gracias a esta implantación los usuarios han logrado más autonomía y han reducido sus visitas al centro hospitalario. Por otro lado, ha subrayado la importancia de esta iniciativa pionera, que aunque está inspirada en Estados Unidos, destaca por su "excelencia".