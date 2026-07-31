Más de 700 mujeres víctimas de violencia sexual son atendidas en 2026 en el centro municipal de crisis Pilar Estébanez - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 719 mujeres víctimas de violencia sexual --de las que 208 se corresponden con casos nuevos-- han sido atendidas en el primer semestre de 2026 en el centro de crisis Pilar Estébanez, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid, casi 3.000 desde que abriera en 2019, ha informado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández desde las instalaciones.

De las 2.985 mujeres víctimas de violencia sexual atendidas, un 47% ha interpuesto denuncia, un dato relevante si se compara con la tasa de denuncia entre las víctimas que no reciben un acompañamiento especializado, de un 11%.

"A nivel del país, aproximadamente solo un 11%, por desgracia, denuncian estos casos de violencia sexual. En el caso de las mujeres que acuden aquí podemos decir que, de cada dos, una conseguimos que denuncie", ha destacado el delegado. El objetivo sería "que fuera dos de dos pero alcanzar casi ese 50% demuestra la valía de un recurso de estas características".

Fernández ha explicado que el pionero Pilar Estébanez atiende a víctimas de violencia sexual en el primer año tras la agresión, "es decir, en el momento más duro, que es en el que tienes que aceptar que has sufrido esa violencia sexual".

Allí se puede llegar derivada desde Policía Municipal, Samur, Samur Social o llamando al 900 869 947. "Allí te van a acompañar para intentar que realice la correspondiente denuncia, donde te van a intentar acompañar en ese apoyo psicológico como víctima de violencia sexual, en la asesoría jurídica, acompañándote en un proceso tan duro".

El objetivo es llegar al "nivel cero" de agresiones sexuales. "Sé que es muy difícil pero tenemos que concienciarnos y al mismo tiempo tenemos que dar una respuesta como sociedad a un problema tan grave como es la violencia sexual", ha instado Fernández. Este recurso quiere ayudar a las víctimas a "volver a tener su propia vida, que recuperen el derecho a vivir y a ser feliz".

El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha en 2019 el primer Centro de Crisis 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual de España, consolidado siete años después como un espacio de referencia en la asistencia a mujeres que atraviesan una situación de emergencia o urgencia tras vivir una agresión sexual.

EL APOYO PSICOLÓGICO, EL MÁS DEMANDADO

Las profesionales del centro han desarrollado más de 5.000 atenciones con las 719 usuarias. El apoyo psicológico ha sido el servicio más demandado (41%), seguido del acompañamiento social (30%) y del asesoramiento jurídico (29 %). Trata de dar una respuesta multidisciplinar y coordinada para que la mujer pueda superar la situación de violencia sexual sufrida.

El número de usuarias ha aumentado de forma progresiva durante los primeros años de funcionamiento del centro y se ha mantenido estable desde 2022, con una media de 700 mujeres atendidas cada año, incluyendo casos nuevos y de seguimiento.

El Centro Pilar Estébanez dispone de una línea telefónica, el 900 869 947, que opera de manera ininterrumpida y que puede ser utilizada tanto por mujeres víctimas de violencia sexual como por familiares, personas de su entorno, profesionales o población general.

A través de esta vía se pueden comunicar tanto situaciones de urgencia, como solicitar información u orientación. Desde que el centro se puso en marcha se han realizado más de 13.000 atenciones telefónicas. En los primeros seis meses de 2026 se han atendido 1.012 llamadas, 198 de emergencia.

CENTRO BENITA PASTRANA

Cuatro años después de la creación del Centro de Crisis 24h, el Ayuntamiento de Madrid abrió un segundo recurso dirigido a la atención de mujeres víctimas de violencia sexual.

En 2023 entró en funcionamiento el Centro Benita Pastrana, con teléfono 910 600 648, especializado en la asistencia integral a mujeres que hayan vivido violencia sexual en el pasado (más de un año) y que necesitan acompañamiento profesional para superar las secuelas, a sus familiares y personas de su entorno.

Durante 2026 han sido atendidas 980 mujeres, 139 correspondientes a casos nuevos. Con ellas se han llevado a cabo más de 1.700 intervenciones de tipo social, psicológico y jurídico. Además el recurso cuenta con un servicio de información, orientación y asesoramiento que ha atendido a 205 personas este año.

"HACE 5, 15 AÑOS" DE LA AGRESIÓN "Y ES PRIMERA VEZ QUE LO CUENTAN"

La responsable de coordinación del área técnica del Centro de Crisis 24 Horas, Sonia Lamas Millán, ha destacado los equipos de profesionales altamente especializadas desde el área psicológica, jurídica y atención social para atender a cualquier mujer. A través de las líneas 900 atienen a mujeres que pueden estar o bien en situación de emergencia por violencia sexual reciente o sufrida en el pasado, "hace cinco, diez, quince años y es la primera vez que lo cuentan".

Las profesionales acompañan a las mujeres "evitando cualquier infantilismo o maternalismo", ha explicado. "Las acompañamos en el proceso que ella decida que quiere ser atendida", ha indicado teniendo muy presente que "el proceso lo va a marcar cada mujer con sus tiempos, con sus momentos y con lo que quiera ser atendida".

PROTOCOLO DE ASISTENCIA

El Consistorio formó parte del grupo de trabajo interinstitucional que diseñó y puso en marcha en 2022 el protocolo de asistencia sanitaria urgente y coordinada a mujeres víctimas de violencia sexual en la Comunidad de Madrid (Código VISEM), que ha permitido reforzar la coordinación entre los servicios sanitarios de urgencias, los hospitales y los recursos especializados de atención social a las víctimas como el Centro de Crisis 24h del Ayuntamiento.

Desde su implantación, se han efectuado 101 activaciones por parte de SAMUR-Protección Civil, SUMMA y hospitales y las profesionales del Pilar Estébanez han realizado 289 acompañamientos a mujeres atendidas a través del protocolo.