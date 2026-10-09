Más de 70.000 animales han pasado por el Centro de Protección Animal de Madrid en sus 20 años de vida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Centro de Protección Animal - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Veterinario Municipal de Urgencias (SEVEMUR) del Centro de Protección (CPA) del Ayuntamiento de Madrid ha recogido y atendido a más de 75.000 animales abandonados o extraviados en las dos décadas de vida de este centro, ha cifrado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

"La tasa de adopción es alta pero no suficientemente alta para el número de animales que tenemos", ha constatado el primer edil, que ha presidido el acto de conmemoración por el 20 aniversario del Centro de Protección Animal del organismo municipal Madrid Salud poniendo en valor el compromiso institucional y el gran trabajo que desempeñan.

Almeida ha destacado que el CPA fue un centro pionero y que ha experimentado una gran transformación en estas dos décadas, convirtiéndose en un referente nacional por su diseño, personal, equipamiento y protocolos de trabajo.

Entre sus acciones destacan la gestión y cuidado de animales desamparados, especialmente aquellos cuyos titulares enfrentan situaciones de vulnerabilidad, la intervención en casos de acumulación de animales (síndrome de Noé) o la atención y mantenimiento continuo de los animales alojados en el centro.

ADOPCIONES PERO NUNCA IMPULSIVAS

Una de las líneas de trabajo prioritarias es el fomento de la adopción y la promoción de la tenencia responsable de animales, promoviendo la integración de más de 20.000 perros y gatos en nuevos hogares a lo largo de estos años.

Uno de los que buscan hogar es el mestizo Arthur. Tiene ocho años y está en un programa de pérdida de peso. Fue encontrado en la calle y sin chip. "Es un tipo encantador", ha descrito su cuidador, que ha asegurado que "afortunadamente hay pocas devoluciones" y que, por supuesto, hay que evitar a toda cosa las adopciones impulsivas.

Otras de las labores que realizan en el CPA son la identificación y localización de propietarios de animales identificados, la observación antirrábica y valoración del riesgo de animales agresores y la elaboración de un registro de animales potencialmente peligrosos, además de la coordinación de estas funciones con los departamentos de salud de los distritos, a los que asesora en estas materias.

El centro cuenta con alojamientos para perros y gatos, con dos grandes gateras exteriores, cuadras, un pabellón para pequeños animales, además de un estanque piscina y zona de esparcimiento para perros, entre otros espacios.

GALARDONES

Durante el acto conmemorativo, se ha reconocido el esfuerzo de varias instituciones, a las que se ha entregado un trofeo protagonizado por distintos animales y el oso y el madroño, símbolo de la ciudad.

Los premiados han sido la Fundación Affinity, por su labor en la investigación del vínculo de las personas con los animales y el desarrollo de programas de adopción y control del abandono y por su compromiso en el desarrollo de campañas orientadas a fomentar la adopción responsable; Voluntari@s por Madrid, por su labor altruista que ha contribuido a mejorar el bienestar, la sociabilidad y la calidad de vida de los animales de compañía acogidos en el CPA, y el Proyecto Cañada, por su compromiso con la atención de animales en situación de vulnerabilidad, mediante la prestación de servicios veterinarios in situ.