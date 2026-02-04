Más de 9.000 mayores madrileños se pasan al smartwatch de teleasistencia y 675 cuentan con 'detectores de rutina' - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 92.000 mayores madrileños mantienen el tradicional medallón de teleasistencia (el botón rojo) pero otros están optando por modelos digitales, como los 9.000 que se han pasado a los relojes inteligente y 35.000 se siguen decantando por las pulseras o medallones con un sensor que detecta caídas, sumado a los 675 que cuentan con 'detectores de rutina' instalados en sus hogares.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y la concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha comprobado desde el centro de mayores Canal de Panamá cómo evoluciona la digitalización del servicio de teleasistencia avanzada del Ayuntamiento.

El Consistorio sigue incorporando innovaciones tecnológicas para mejorar esta prestación, entre las que se encuentran relojes inteligentes con geolocalización y botón SOS, de los que ya se benefician 9.000 personas. Almeida ha subrayado que el objetivo de este servicio municipal es que los mayores "se sientan acompañados, no invadidos" y que puedan recibir "una atención temprana y rápida contactando directamente con los profesionales desde cualquier sitio", en caso de necesidad, además de "prevenir accidentes".

HASTA 158.000 USUARIOS DE TELEASISTENCIA AVANZADA EN 2025

El proceso de digitalización de la Teleasistencia Avanzada comenzó en 2023. Desde entonces se han introducido de forma paulatina nuevas soluciones tecnológicas punteras para mejorar la calidad de vida de los usuarios, que superaron los 158.000 en 2025.

Cada uno de ellos puede elegir el dispositivo que mejor se adapte a sus necesidades. Así, más de 92.000 personas mantienen el tradicional medallón (pero otras 9.000 usuarios han elegido el smartwatch, que supone un avance muy significativo frente a otros terminales ya que funciona tanto dentro como fuera del domicilio. En febrero de 2025, se habían entregado 3.000 relojes, por lo que en apenas un año su uso se ha triplicado.

Además 35.000 usuarios prefieren la pulsera o el colgante que aúnan la funcionalidad del tradicional medallón con un sensor detector de caídas, lo que supone 11.000 unidades más que hace un año.

La teleasistencia avanzada ofrece la posibilidad de instalar en los hogares aparatos que pueden lanzar un aviso si se produce una emergencia: se han colocado más de 19.700 dispositivos, entre los que se incluyen 14.000 detectores de humo y 5.000 de gas.

DETECTORES DE RUIDA

Se suman a las 675 personas que cuentan ya en sus casas con detectores de rutina y de patrones de comportamiento que se colocan en espacios como las puertas de la habitación o en la nevera, que dan la voz de alarma si el usuario no se ha levantado o no ha realizado una tarea importante de la vida diaria como acceder a la cocina.

Y 200 usuarios se benefician de la telemonitorización de constantes y dispensadores de medicación mediante llamada o videollamada. Además se han distribuido más de 1.300 dispositivos adaptados que garantizan que las personas con discapacidad puedan acceder a la teleasistencia con todas las garantías.

Para ello el Ayuntamiento dispone de terminales que se activan por voz o por soplido, adaptadores para pulsadores que tienen mayor sensibilidad, iluminación inteligente, lazo inductivo y teléfonos con teclas grandes, entre otros.

LA MAYORÍA MUJERES DE MÁS DE 80 AÑOS QUE VIVEN SOLAS

Durante el año 2025, los profesionales del servicio de Teleasistencia Avanzada realizaron 4,3 millones de llamadas de control y atendieron 611.000 llamadas de los usuarios. El año pasado también se llevaron a cabo más de 53.800 desplazamientos a los domicilios de los usuarios ante situaciones de emergencia y más de 40.600 visitas de seguimiento, asesoramiento e intervención psicosocial programadas.

El perfil mayoritario de las personas usuarias de esta prestación son mujeres (un 73%) de más de 80 años y con riesgo social leve que, en la mitad de los casos viven solas. El 90% de las personas usuarias afirman que se sienten más seguras gracias a este servicio y el 74 manifiesta que la teleasistencia le ha ayudado a permanecer en el domicilio.

En la última encuesta de satisfacción, los usuarios puntúan este recurso con una nota de 9,11 sobre 10. El año pasado la Teleasistencia Avanzada reforzó sus líneas de actuación fortaleciendo el apoyo que ofrece a los usuarios. En este sentido, no solo se siguieron implementando programas de salud mental, duelo o prevención del deterioro cognitivo, sino que se intensificó el apoyo a los familiares y cuidadores de los usuarios a través de una comunidad virtual, ofreciendo distintos talleres y formaciones.

Además este servicio actúa como un sistema de alerta ante situaciones de riesgo y puede emitir avisos informativos y preventivos cuando se producen episodios climatológicos adversos como olas de calor, de frío o nevadas.

MÁS DE 73.000 USUARIOS NO PAGAN POR EL SERVICIO

El Ayuntamiento fijó en enero de 2024 la gratuidad de la teleasistencia avanzada para las personas mayores de 90 años. En 2025 la eliminación del copago se amplió a los usuarios que superasen los 88 y desde el pasado 1 de enero de 2026 la tarifa gratuita se ha extendido a los mayores de 87 años.

Esta medida beneficia en la actualidad a un total de 37.750 usuarios, que suponen el 29% de las 129.700 personas con el servicio activo en diciembre de 2025. La gratuidad les permite ahorrar entre 72 y 144 euros al año, en función de la cuota mensual que tengan según su renta.

Tampoco pagan por este servicio otros 35.500 usuarios con una renta mensual per cápita inferior a 614,29 euros. De esta forma, el Ayuntamiento garantiza que personas con una situación de mayor vulnerabilidad puedan acceder a la prestación. Por tanto, 73.250 usuarios de la teleasistencia avanzada disfrutan de este servicio sin coste alguno. Esto supone un 56,5% del total de usuarios registrados en diciembre de 2025.

El área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad gestiona el servicio de Teleasistencia Avanzada a través de un contrato plurianual que tiene un presupuesto de 128 millones de euros para el periodo 2023-2028. En 2025, el Ayuntamiento destinó a este recurso 26,8 millones de euros, ejecutando el cien por cien. En 2026, la inversión en esta prestación supera los 27,4 millones de euros.

Para solicitar el servicio de teleasistencia avanzada, los interesados pueden llamar al 010 o al teléfono de atención al mayor (900 111 065). También pueden solicitarlo de forma presencial en el centro de servicios sociales que le corresponda.