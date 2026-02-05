Más de un centenar de organizaciones llaman a salir el domingo a las calles de Madrid para "salvar la Sanidad Pública"

Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM; Paloma López, secretaria general de CCOO de Madrid; Sergio Fernández, presidente de la ADSPM, y Susana Huertas, secretaria general de UGT de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de asociaciones, sindicatos y partidos de la oposición en la Comunidad de Madrid se han unido a la marcha convocada para este domingo en la capital para "salvar la Sanidad Pública" en la región y reclamar la reversión de un modelo sanitario impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso basado en "el deterioro" de lo que "es de todos" y la privatización.

Convocada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), CC.OO. de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y UGT Madrid, la cita ha recabado hasta el momento 107 adhesiones de diferentes sindicatos, asociaciones vecinales, partidos de la oposición y colectivos sociales.

Bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos', tendrá lugar el domingo, a partir de las 12.00 horas. Partirá del Paseo del Prado (a la altura del Ministerio de Sanidad), seguirá por la plaza de Neptuno, pasando por delante del Congreso de los Diputados, y continuará por la carrera de San Jerónimo y la plaza de Canalejas hasta llegar a la Puerta de Sol.

En rueda de prensa, los promotores de la iniciativa han llamado a los ciudadanos a desafiar las condiciones meteorológicas y llenar las calles de Madrid para reclamar una sanidad "100% pública, universal y de calidad" ante el "desmantelamiento y las privatizaciones" impulsadas por el Ejecutivo madrileño para favorecer a "amigos y familiares".

"Hay que salir este 8 de febrero porque no puede ser que las madrileñas y los madrileños sigamos sufriendo un deterioro constante de los servicios sanitarios en esta Comunidad. Llevamos demasiados años con una estrategia de privatización, con una estrategia de desinversión y de desvío de la inversión pública a las grandes empresas privadas del sector", ha señalado Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM.

Esta será una de las primeras citas dentro de una agende de movilizaciones con el objetivo de que el Gobierno de Ayuso, con la consejera de Sanidad, Fátima Matute, al frente, se siente con sindicatos y vecinos para abordar soluciones a la "crisis del modelo sanitario" en la región.

"No puede ser que nuestro Gobierno regional, nuestra presidenta de la Comunidad y la consejera de Sanidad siguen constantemente en una estrategia de confrontación con el Gobierno central y no escuchando a la ciudadanía, no atendiendo las crisis que estamos sufriendo en los diferentes centros hospitalarios de la región y en la Atención Primaria", ha lamentado el presidente de la FRAVM.

Los promotores de la iniciativa han llamado a la ciudadanía a salir a la calle en defensa de lo que "es de todos", como es la Sanidad. "Sabemos que el tiempo no nos está acompañando, pero la gente tiene muy claro que hay elementos en esta Comunidad de Madrid que son centrales para los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y, junto con la vivienda, que es un elemento muy importante, la sanidad es precisamente el elemento central", ha remarcado Paloma López, secretaria general de CC.OO. de Madrid.

En este sentido, la líder de este sindicato ha recalcado que sin una Sanidad Pública robusta no hay una buena calidad de vida. "Somos optimistas y pensamos que efectivamente va a haber una respuesta de la ciudadanía madrileña muy importante", ha augurado López, que ha puesto el acento en la infrafinanciación sanitaria.

"Se presupuesta mucho pero se ejecuta poco", ha lamentado la secretaria general de CC.OO. Madrid, que ha censurado además la "opacidad absoluta" sobe el control de gastos y que, siendo la región más rica de España, sea una de las que menos gasto por habitante tiene.

Su homóloga en UGT Madrid, Susana Huertas, ha incidido también en esta infrafinanciación, los "profesionales agotados con condiciones labores cada vez más precarias", y, especialmente, en Atención Primaria. "Es ahí donde se está rompiendo el modelo", ha advertido la secretaria general del sindicato, que ha alertado de las consecuencias de la ruptura del principio de longitudinalidad.

"La Sanidad Pública está en peligro real tras décadas de desmantelamiento, deterioro intencionado y privatizaciones. No es un accidente", ha alertado Sergio Fernández, presidente de la ADSPM, que ha hecho hincapié en que este modelo "empuja" a los madrileños al seguro privado.

Según ha remarcado, la región lidera el ranking nacional con un 42% de ciudadanos con seguro privado, uno de cada cuatro madrileños. "Hay que decir basta", ha censurado Fernández, que ha cargado también contra el "salvaje abandono de los profesionales".

MANIFIESTO

En el manifiesto firmado por los impulsores de esta iniciativa, se reclama asegurar "la universalidad, sostenibilidad y financiación adecuada" de la Sanidad Pública. Esto pasa, según defienden, por una financiación pública "suficiente y finalista" y "transparencia" en la asignación presupuestaria "para que los recursos se dirijan a la mejora de la atención pública y no a beneficios privados".

Como segundo gran objetivo, exigen "frenar la privatización y recuperar lo privatizado". Así, proponen revertir la privatización de servicios y la concertación y derogar la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM) "y otras normativas que estrangulan financieramente la Sanidad Pública y promueven centros con ánimo de lucro", así como, en el ámbito estatal, la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Igualmente, abogan por suprimir la Agencia de Contratación Sanitaria, "un elemento opaco y distorsionador que puede servir para futuras privatizaciones", reinstaurar las Áreas Sanitarias, coordinadas con las Gerencias de Atención Primaria, "asegurando cooperación y equidad territorial", y reducir listas de espera y los tiempos de demora quirúrgica, de pruebas diagnósticas y de consultas externas "mediante la utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública de gestión pública directa".

REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA

En un tercer bloque de reivindicaciones, piden medidas encaminadas a reforzar la Atención Primaria y garantizar la accesibilidad. Para ello, reclaman centros de salud accesibles, con agendas suficientes y equipos multidisciplinares, plantillas completas y bien dimensionadas en todos los centros de salud, garantizar la longitudinalidad de la atención o incrementar profesionales de psicología clínica.

También se pide reforzar la "mermada y sobrecargada" red de Centros de Salud Mental e incrementar "de manera significativa" el número de camas en Atención Hospitalaria (1,7 por cada 1.000 habitantes), especialmente las de media y larga estancia, hasta alcanzar la media de los países de la UE (5,1/1.000) y la OCDE (4,2/1.000).

En cuanto al personal de los centros sanitarios, los convocantes reclamarán que se garanticen unas condiciones laborales "dignas" y medidas para prevenir violencias y agresiones.

EL CIUDADANO, EN EL CENTRO

En otro bloque de reivindicaciones, los convocantes citan también la necesidad de establecer acciones para "potenciar la salud pública y la participación social". En este sentido, se incide en que "la ciudadanía debe ser protagonista" y se debe contar con un sistema de Salud Pública "fuerte" que "vigile, prevenga y proteja" y "con perspectiva de género".

Garantizar en los centros públicos la atención sexual y reproductiva, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la eutanasia, y la calidad en los cuidados paliativos, "atendiendo a las leyes aplicables", impulsar la investigación clínica y epidemiológica dentro del sistema público o proporcionar transparencia y poner fin al "ocultamiento de datos por parte de la Consejería de Sanidad" son otras de las peticiones.