Más Madrid activa su "batalla" para ganar las elecciones de 2027 con "una alternativa social" en el que "no sobra nadie"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot; la ministra de Sanidad, Mónica García y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, aplauden durante la verbena de Más Madrid bajo el nombre de “La Madrileña 2025”, en e - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha activado este sábado su "batalla" para ganar las elecciones autonómicas y municipales de 2027 con "una alternativa social madrileña" en el que "no sobra nadie" y en el que "todo el mundo es protagonista".

Así lo han manifestado este sábado la ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García; y las portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento, Manuela Bergerot y Rita Maestre, respectivamente, también coportavoces autonómicas de la formación, en la III edición de su verbena La Madrileña.

En un mitin celebrado en el auditorio del parque Paraíso de San Blas-Canillejas, que ha contado también con los portavoces adjuntos de Más Madrid en el Consistorio y la Cámara de Vallecas, Eduardo Rubiño y Emilio Delgado, la ministra ha defendido que "la próxima estación es acabar" con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que "no es imposible".

"Mientras seguimos encarnando un modelo que amplía derechos y que mejora la vida de la gente, nos toca poner fin al satélite de la ola reaccionaria en nuestro país. Y ese satélite no es otro que el gobierno de la señora Ayuso. Lo que empezó en Hungría tiene que seguir en Madrid. Si ha caído (Viktor) Orbán, tendrá que caer Ayuso", ha subrayado la ministra.

De este modo, la líder regional de Más Madrid ha cargado contra un modelo que "echa de los barrios para los fondos buitre, en contra de defender que las familias puedan llegar a fin de mes, prorrogar el contrato de alquiler y tener una esperanza de futuro".

"Por eso, lo tenemos claro. Si queremos que este país siga prosperando y avanzando, el punto de inflexión pasa por aquí, por Madrid. Este es el laboratorio de las políticas ultras. ¿Por qué no crece aquí Vox? Porque Vox y la ultraderecha ya la encarna la señora Ayuso", ha lanzado.

Considera que el daño que "ha hecho" el Partido Popular de Madrid y la dirigente madrileña en la región es "imperdonable". Ha pedido que "se retiren los pesimistas" y ha defendido que Más Madrid "encarna el optimismo de la voluntad".

CONTRA LOS RACISTAS Y LOS ULTRAMILLONARIOS

En este sentido, Maestre ha recalcado que en Madrid "no sobra nadie, ningún niño, ninguna madre sola, ni ningún refugiado", a la vez que ha subrayado en que "tampoco sobra ningún chaval que se ha jugado la vida cruzando el estrecho en una patera".

"¿Sabéis lo que sobran aquí? Sobran racistas, sobran corruptos, sobran especuladoras, sobran multimillonarios. Sobran la gente que juega con nuestra ciudad como si fuera el tablero del Monopoly. A toda la gente que viene a trabajar le decimos bienvenidos y bienvenidas, Madrid es para vosotros. A la gente que viene a especular, a expulsar a los vecinos, a hacer negocio con nuestras vidas, se lo decimos alto y claro, no sois bienvenidos".

A los fondos buitre y los multimillonarios, la líder de la oposición en el Consistorio les ha dicho "go home". "Porque Madrid no es un activo financiero, Madrid no está en venta, Madrid es de su gente y la vamos a recuperar barrio a barrio y casa a casa", ha argumentado.

Para ello, Más Madrid "está levantando un gran movimiento por el cambio político, batallando en primer lugar contra el cinismo, el pesimismo, los tristes y la resistencia". En este sentido, Maestre ha indicado que es un "movimiento de cara a cara, de puerta a puerta, abierto e inclusivo".

"Solo pedimos una condición para estar aquí, que es no equivocarse de adversarios, saber dónde está la trinchera y poner el 100% de las energías en acabar con el chiringuito del Partido Popular y levantar una alternativa. Toda la gente que comparta esta condición es bienvenida en Más Madrid, toda la gente adentro", ha sostenido.

"HAY PARTIDO"

Asimismo, Bergerot ha señalado que la formación está recorriendo la región "municipio a municipio, barrio a barrio y puerta a puerta, escuchando a la gente, rompiendo las cámaras de ecodigitales y recuperando la política de la calle a más de un año de la próxima cita electoral".

"Porque nosotros queremos ganar para tener poder, pero lo que estamos haciendo con esto es otro de nuestros objetivos, que es reconstruir los lazos. Y muy pocas organizaciones pueden decir lo mismo y hacer esto en España. Más Madrid lo está haciendo todas las semanas. Así que arriba el orgullo, porque acabamos de empezar y por supuesto que hay partido para poner las instituciones a la altura del pueblo madrileño", ha lanzado.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha aseverado que su partido "está aquí para cambiar las cosas" y ha asegurado que "tener papeles es tener derecho a tener derechos, es poder tener un contrato de alquiler, una cuenta bancaria o un contrato de trabajo".

"Queremos todos los papeles para todos los que ya viven y trabajan aquí y estudian aquí. Porque somos de aquí y porque las madrileñas nacemos donde nos da la gana. Y sí, papeles para todos. Queremos todos los papeles. Y vamos a demostrarles que aquí nadie es más que nadie. Y que todas queremos tener las mismas oportunidades", ha insistido.

En esta línea, Bergerot ha remarcado que el partido está listo para "dar la batalla por Madrid y seguir haciendo músculo municipalista para ganar gobiernos municipales y desalojar a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol".

"Si alguien nos dice que está imposible, yo le digo que no conocen más Madrid. Hay partido y nos activamos desde ya para presentar una alternativa social madrileña y para recorrer hasta el último rincón de nuestra tierra, defendiéndola y convenciendo a todas y todos los que nos faltan", ha concluido.

EMILIO DELGADO: "NO SOBRA NADIE"

Por su parte, Delgado ha puesto el foco en el crecimiento de la formación, que nació como una organización "que chocaba frente los viejos partidos que decidían todo entre cuatro en un despacho y que abrió las puertas de par en par a la participación ciudadana".

"Hicimos un proyecto de, para y por los madrileños y madrileñas. Un proyecto que no era la sucursal de ningún otro y no se debía a nadie más que a los habitantes de esta región. No hay espacio, decían, para un proyecto político madrileño. Primera fuerza política progresista en la Comunidad de Madrid", ha destacado.

En este sentido, ha pedido "perseverar los ingredientes que han permitido llegar hasta aquí" y ha subrayado que "no es momento de achicar el espacio, sino de ensanchar el ancho de banda". "No sobra nadie. Nadie se debe de quedar sin dar su opinión, sin participar, sin encontrar un espacio político en esta herramienta que se llama Más Madrid", ha subrayado.

El portavoz adjunto del partido en la Asamblea de Madrid, que hace unos meses admitió la posibilidad de presentarse a unas primarias para liderar el partido, ha insistido en que "nadie tiene condición de telonero en la formación" y que "todo el mundo es protagonista".

"Necesitamos renovar esa vocación de victoria. Y eso hoy pasa por plantearnos cuál es el objetivo. Hay que ir a por todas. Hay que conquistar el futuro. Tenemos que hacernos cargo de esos malestares reales, de la gente que ve sus expectativas de futuro frustradas, hacernos cargo de esos malestares para llevarlos a un horizonte deseable", ha defendido.

"LA HISTORIA NO ESTÁ ESCRITA"

Asimismo, Rubiño ha señalado que frente a otros partidos que "ponen un post largo", Más Madrid "se remanga y toca puerta a puerta", una acción que será "clave" para 2027". "La historia no está escrita y no vamos a dejar que nadie nos la escriba", ha remarcado.

"Hemos elegido pelear para que el Consejo de Ministros aprobara una prórroga de los alquileres que ya ha provocado que a muchas personas no les pueda llegar una carta echándoles de sus casas. Eso es lo que hacemos nosotros, pelear mientras otros dan lecciones", ha insistido.