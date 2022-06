Más Madrid acusa a Ayuso de ser "Lady Sanitas" y ella defiende que las Urgencias de la Comunidad son de las "mejores"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Más Madrid Javier Padilla ha acusado este jueves a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de ser "Lady Sanitas" y ella ha defendido que los servicios de Urgencia de la región son de los "mejores" de España.

En el Pleno de la Asamblea de Madrid, el parlamentario ha expuesto que ayer "había 200 personas esperando en las Urgencias del Hospital 12 de Octubre para ser atendidas", "había 400 personas pendientes de ser ingresadas en planta porque no había hueco", "había personas que no podían tumbarse en una cama porque no las había" y había profesionales "atendiendo 700 pacientes al día".

"Me gustaría poder mostrarle la desesperación de los compañeros, de profesionales, de no poder atender con la calidad que merecen los madrileños así como la desesperación de los pacientes por tener que esperar seis horas", ha sostenido, al tiempo que la ha invitado que acuda con él al centro de salud que está cruzando la Plaza de la Asamblea para explicar por qué "el SUAP que estaba abierto" no abrirá más. También ha indicado que pueden ir al 12 de Octubre a decir a los ciudadanos "por qué no pueden ir a los servicios de urgencias de sus barrios".

Para el parlamentario, los problemas son dos. Por un lado, que Ayuso, "Lady Sanitas", "quiere que los pacientes resuelvan con su cartera" lo que ella no resuelve "con su Gobierno" y, por otro, que se está "vengando de unos profesionales sanitarios a los cuales tiene una inquina personal desde hace tiempo".

Por su parte, Ayuso ha defendido que los servicios de Urgencias de la Comunidad son de los mejores de España y le ha invitado a que lo comparen "con cifras". A su parecer, "la utilización política de la Sanidad pública que hace la izquierda en la Comunidad es histórica" así como son históricos "los batacazos" que se dan "en las urnas".

"Además dice manía personal a los médicos... Cada vez que voy a cualquier centro sanitario lo primero que me dicen es que no están de acuerdo con lo que hace vuestra portavoz Mónica García", ha declarado, al tiempo que ha señalado que a los madrileños durante las olas de la pandemia "les mató el Covid" no ella. En este punto, le ha instado a que dejen "una y otra vez de hacer la misma miseria política con la muerte".

La presidenta madrileña ha defendido que son la región "con mayor cobertura horaria de Atención Primaria" y ha puesto el foco en que son la región "con más continuidad asistencial a su población". "En 2019 solo el 0,44% de atención de los SUAP era para una emergencia, por tanto había que reorganizar", ha defendido.