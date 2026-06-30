Más Madrid acusa a Carabante de convertir el Ayuntamiento en "Booking" con "pisos turísticos públicos" como 'flexliving'

Archivo - Edificios en construcción en la capital, a 27 de octubre de 2021, en Madrid, (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha acusado al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, de convertir el Ayuntamiento en "Booking" al promover, a su juicio, "pisos turísticos públicos" bajo fórmulas como el 'flexliving'.

Ha sido durante el Pleno de Cibeles, donde la concejala de Más Madrid Lucía Lois ha acusado al Gobierno municipal de esconder bajo palabras como 'cohousing', 'coliving', 'student housing' o 'flexliving' "lo del PP de toda la vida de Dios": "pelotazos urbanísticos con el suelo que es de todos".

Lois ve "alquiler asequible fake" en la cesión de suelo público a inmobiliarias para alquiler asequible durante 15 años, con 2.083 viviendas, pero que estas se han convertido, a su juicio, en "pisazos de lujo" que se venden "a 700.000 euros" mediante un entramado de "cooperativas fakes".

"Resultado: ni alquiler ni asequible. Viviendas a precio de oro sobre suelo público, que solamente se pueden pagar unos pocos", ha afirmado Lois.

La concejala de Más Madrid también ha criticado en el 'flexliving'. Según Lois, se trata de un modelo "como un hotel, a precio de hotel, gestionado como un hotel", pero construido "promovido por lo público" y "entre 1.000 y 1.400 euros de alquiler temporal". "O sea, vivienda turística pública", ha censurado.

"Hemos pasado de no cerrar los pisos turísticos ilegales a directamente promover pisos turísticos públicos. Ahora el Ayuntamiento de Madrid es Booking y entendemos que el señor Almeida va a tener dentro de poco un perfil familiar en Airbnb", ha lanzado.

Lois ha defendido que los vecinos de Madrid "no necesitan pisos turísticos públicos ni pisos privados a 700.000 euros", sino "casas públicas, protegidas para siempre, para vivir en ellas con nuestras familias a un precio razonable".

CARABANTE: "UNO HABLA DE LO QUE VE EN CASA"

Por su parte, Carabante ha acusado a Más Madrid de criticar prácticas que, según él, han realizado gobiernos de izquierdas. "Normal que usted hable de la especulación, del expolio y del robo del suelo público, porque uno habla de lo que ve en casa", ha afirmado.

Así, el delegado ha acusado al Gobierno central de vender un edificio público para hacer viviendas "a 3,5 millones de euros". "Y nos dice que estamos vendiendo nosotros suelo para hacer vivienda asequible.

"Mire, no tiene un pase. Ha pasado de ser la portavoz de los okupas a la defensora de aquellos que desahucian a familias vulnerables", ha replicado a Lois.

VOX PIDE APROVECHAR LA LEY REGIONAL

La vivienda también ha centrado una pregunta del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, al alcalde sobre la Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública de la Comunidad de Madrid.

Ortega Smith ha señalado que Vox no comparte la norma "en su totalidad", pero ha admitido que ofrece instrumentos a las administraciones locales para avanzar hacia el objetivo de "lograr una vivienda asequible para todos".

El portavoz de Vox ha advertido de que Madrid tiene "un importante déficit de viviendas" y ha apuntado a la falta de oferta, el coste del suelo y de la construcción, la demora en las licencias y la "inseguridad jurídica" como factores que dificultan que se construya más vivienda o que la vivienda ya construida salga al mercado del alquiler.

Ortega Smith ha preguntado al alcalde qué va a hacer el Ayuntamiento con las herramientas de la nueva ley, como aumentar edificabilidad, cambiar usos de edificios, sacar más suelo edificable y agilizar trámites administrativos.

"Puede hacer muchas cosas con esta ley", ha sostenido, antes de reprochar al Gobierno municipal que, según sus cálculos, de las viviendas prometidas desde 2019 "nos debe todavía 23.000" y "solo han hecho 4.000".

ALMEIDA ACEPTA EL 20% MÁS DE EDIFICABILIDAD PROTEGIDA

Almeida ha coincidido con Vox en que "la prioridad urgente" de Madrid son las políticas de vivienda y ha defendido que el esfuerzo legislativo de la Comunidad de Madrid "va, sin lugar a dudas, en la buena dirección".

El alcalde ha confirmado que el Ayuntamiento aplicará la posibilidad de incrementar un 20% la edificabilidad de la vivienda protegida. "Nos brinda una posibilidad que hasta este momento no existía y que nosotros vamos a aceptar, por supuesto, que es el incremento del 20% de la edificabilidad en las viviendas protegidas", ha afirmado.

Almeida ha asegurado que esta herramienta permitirá mejorar las condiciones de vivienda, "específicamente de vivienda protegida", y ha defendido que el Ayuntamiento ya venía trabajando en esa línea con medidas como el Plan Reside, que, según ha explicado, prevé transformar edificios dotacionales para vivienda protegida y utilizar distintos tipos de suelo para generar más vivienda.

Almeida ha asegurado que en la ciudad han desaparecido "más de 50.000 viviendas del mercado de arrendamiento" y "más de 14.000" en el último año, por la ley de Vivienda y ha pedido a la izquierda que reflexione sobre sus efectos.