Más Madrid acusa al Gobierno de Almeida de "blanquear" a la Casa de Alba y tacha de insuficiente la rebaja en Liria

Los madrileños y empadronados en la capital podrán visitar el Palacio de Liria con tarifa reducida - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha cargado contra el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por "blanquear" a la Fundación Casa de Alba tras la rebaja en las entradas del Palacio de Liria para personas nacidas o empadronadas en la ciudad, una medida que a la formación le parece además insuficiente.

"La Casa de Alba, como la banca en los casinos, siempre gana", ha afirmado la concejala Pilar Sánchez, quien ha reprochado en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte que se presente como un logro una rebaja de 5 euros en una entrada que queda entre 15 y 17 euros. "¿Todavía quiere que les demos las gracias? Es que hay museos en esta ciudad a los que se accede con una entrada de 12 euros", ha señalado.

A su juicio, la "contraprestación" que pagan los madrileños por esa rebaja de cinco euros es que su Ayuntamiento "mire para otro lado y bendiga operaciones de expulsión de las vecinas y de los vecinos para mayor lucro de uno de los mayores propietarios de este país". Se refiere así a la polémica generada por la posible transformación de viviendas colindantes en viviendas turísticas.

Del mismo modo, Sánchez también ha criticado que el anuncio se haya hecho sin que la operación cuente con "seguridad jurídica". "Se presentaron ante la prensa como si hubieran abierto las puertas del Palacio al pueblo de Madrid. Bueno, esto no es verdad. No hay seguridad jurídica", ha afirmado.

En este sentido, Sánchez ha subrayado que la rebaja anunciada "ni siquiera ha permitido la oportunidad para fijar condiciones preferentes de acceso para determinados colectivos o grupos escolares" y ha criticado que no se hayan establecido "días sin coste" o "precios verdaderamente populares".

"NO PUEDO DECIR AL DUQUE DE ALBA LOS PRECIOS"

Frente a estas críticas, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha defendido que que "no hay ningún acuerdo y no hay ningún compromiso y no hay ninguna firma" y que los propietarios del Palacio "no tienen ninguna obligación" de mantener la rebaja de las entradas.

La delegada ha defendido que los propietarios ejercen su "derecho de propiedad" sobre el palacio, los cuadros, los libros y los tesoros que contiene. "Ni yo le puedo decir al Duque de Alba y a quienes se ocupan de la Fundación los precios que tienen que poner, ni puedo fijar gratuidades, ni puedo fijar exenciones", ha aseverado.

En este sentido, ha apuntado a que el Consistorio solo puede ofrecer colaboración institucional con la Fundación. "El Ayuntamiento lo único que puede hacer es colaborar amistosamente con la Casa de Alba. Si deciden retirar la rebaja, no podremos hacer nada", ha zanjado.