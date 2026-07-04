Más Madrid acusa a PP de "cinismo" por abstenerse ante terapias de conversión y querer "apropiarse" de derechos LGTBIQ+

La portavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a la prensa, antes de la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2026, a 4 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha acusado este sábado al PP de "cinismo" e "hipocresía" por abstenerse en el Congreso ante la ley para castigar las prácticas de conversión LGTBIQ+ y, al mismo tiempo, intentar "apropiarse" de los derechos conquistados por el colectivo.

García ha aludido al diputado del PP Jaime de los Santos, que en el debate de la proposición de ley del PSOE contra las prácticas de conversión afirmó: "Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso". La norma fue aprobada con el voto favorable de la mayoría del Congreso, la abstención del PP y el rechazo de Vox.

"Se puede ser maricón, se puede ser del Partido Popular y también se puede tener poquita vergüenza", ha afirmado García en declaraciones a los medios desde la manifestación del Orgullo en Madrid, censurando así que los 'populares' se abstuvieran ante una norma dirigida a eliminar unas prácticas que, según ha denunciado, parten de considerar al colectivo "más o menos un enfermo".

García ha puesto el foco además en las personas trans, al considerar que la ultraderecha las ha situado "en el punto de mira" porque quiere "acabar con los derechos" y "las libertades" de quienes "no son como ellos".

"Cualquier persona que sea mínimamente progresista tiene que defender la libertad y los derechos de las personas LGTBIQ+, porque en ellos nos van los derechos de todos y todas", ha defendido.

"A MESA PUESTA"

Asimismo, García ha agradecido al colectivo LGTBIQ+ "todos estos años de lucha" por haber "abierto las puertas de la libertad" y ha defendido que "no hay mayor libertad" que expresarse y "ser quien quieres ser y quien eres".

También ha recordado la trayectoria de activistas como la senadora Carla Antonelli, de quien ha dicho que "se ha partido la cara" por defender estos derechos durante años.

"Ahora llega un señor a mesa puesta, después de años de lucha, y encima viene a regañarnos a los demás. Pues no, no se lo vamos a consentir, ni al PP ni a nadie que venga a intentar apropiarse de los derechos que llevamos luchando desde hace muchísimos años", ha señalado.

La líder de Más Madrid ha cargado también contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que ha acusado de firmar "el peor pacto con Vox". "Hasta hace unos momentos el señor Moreno Bonilla nos decía que su prioridad eran los andaluces. Vaya, ahora su prioridad es la ideología de Vox", ha criticado.

A su juicio, el PP "no necesita a Vox para ser un ultra" ni para llevar a cabo "las peores políticas ultras". "Ya lo han dicho, quieren derogar la ley trans y eso significa que van a derogar y van a cercenar las libertades de todos, de todas y de todes", ha advertido.

García ha concluido reivindicando de nuevo al colectivo LGTBIQ+ y llamando a defender los derechos conquistados. "Hoy estamos en este Orgullo diciendo gracias y volviendo a reivindicar que si tocan a una, nos tocan a todas", ha zanjado.

RUBIÑO ACUSA AL PP DE LANZAR "UN MISIL" CONTRA EL ORGULLO

Por su parte, el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, ha acusado al PP de haber lanzado "un misil de lleno contra el Orgullo LGTBIQ+" a cuenta de la Ley Trans, una norma que, según ha defendido, situó a España "como vanguardia internacional".

Rubiño ha advertido de que la postura del PP es "muy grave" porque, a su juicio, supone "volver al marco de la patologización" y recuperar obstáculos que la norma permitió retirar.

"No nos hacemos una idea de la cantidad de obstáculos que se han removido gracias a esa ley", ha señalado, antes de censurar que el PP quiera volver a un modelo en el que "un médico" o "una autoridad" tenga que autorizar que una persona sea reconocida como quien es.

El edil de Más Madrid ha sostenido que el PP está "colonizado por la agenda de Vox" y que "ya no necesita pactar con Vox para asumir los peores postulados" de la ultraderecha.

En este punto, ha defendido que "hoy es más importante que nunca el orgullo ciudadano" y ha llamado a llenar las calles para demostrar que España "no quiere volver" a la de hace 50 años.

"Todo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido peleando, marchando y con gente como Carla Antonelli, que hizo algo más que salir de fiesta", ha señalado Rubiño, que ha reivindicado la fiesta como "imprescindible e indisociable" del Orgullo, pero también la "revuelta necesaria" para arrancar derechos que "no nos ha regalado nadie".

A su juicio, eso es lo que "no entiende" Jaime de los Santos, de quien ha dicho que no tiene "ni coherencia ni valor" para defender sus principios dentro de su propio partido "frente a los reaccionarios que niegan los derechos de los que él sí disfruta".