Más Madrid advierte de la "cuerda floja" de las librerías y el Gobierno municipal cuestiona ese "apocalipsis zombi"

Archivo - Librero en una caseta durante la primera jornada de la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, a 29 de mayo de 2026, en Madrid (España). La 85ª Feria del Libro de Madrid se celebra del 29 de mayo al 14 de junio de 2 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Sara Ladra advertía en la última comisión de Economía, Innovación y Hacienda de la "cuerda floja" en la que sobreviven las librerías en la ciudad por la presión inmobiliaria, una descripción que no comparte el coordinador de Economía, Óscar Romera, que cuestiona el "apocalipsis zombi" que dibuja la principal fuerza de la oposición en el Ayuntamiento.

Ladra elevó a la comisión la encuesta realizada por la Asociación de Libreros de Madrid, en la que más del 80% de las librerías encuestadas identificaban la presión inmobiliaria como un riesgo para su continuidad. "Un 33,3% afirma haber renunciado a contratar personal debido a los precios del alquiler. Y esto no solo se ve en la encuesta, se ve en la calle", aseguraba la edil.

Desde Tipos Infames a Madrid Cómic, continuaba Sara Ladra, han tenido que echar el cierre "por no poder asumir el coste del alquiler o bien porque con el beneplácito de este Ayuntamiento con el Plan Reside han visto como el edificio en el que tenían su local comercial se ha vendido a un fondo buitre expulsando a todo el tejido vecinal y comercial".

Más Madrid ha acusado al equipo de José Luis Martínez-Almeida de "contribuir a que esta situación empeore día a día permitiendo que la actividad especulativa siga haciendo de Madrid su plaza financiera". "Y mientras tanto, más de 40.000 locales comerciales cerrados en nuestra ciudad, más de 6.000 locales comerciales cerrados al año en Madrid", ha cifrado.

El principal grupo de la oposición reclama "aplicar la Ley de Vivienda para controlar el incremento de los precios de los alquileres, además de hacer de EMVS Madrid un aliado para el pequeño comercio de esta ciudad a través de la compra de locales comerciales, su reforma y puesta en alquiler a un precio razonable, algo que ya hacen con mucho éxito en París".

"PALIAR EL ENCARECIMIENTO DE LOS COSTES LABORALES"

También han propuesto alojar el tejido comercial cultural, como las librerías, en espacios públicos del tipo de los mercados municipales. Para Romera, sin embargo, Más Madrid "se confunde al construir un relato sobre el apocalipsis zombi", una crítica que ha hecho sustentada en datos como que se ha pasado de las 483 librerías en 2015 a las 499 a día de hoy.

Esto le ha llevado a poner el foco en el Gobierno central. "¿Ustedes pueden por los libreros hacer que se reduzcan las cargas administrativas? El coste es de 3.000 euros al año según ATA por cargas administrativas", ha lanzado a la edil de Más Madrid.

"¿Pueden paliar el encariciamiento de los costes laborales, deflactar el IRPF, rebajar los más de cien impuestos que han subido, no obligar a cotizar a los autónomos por sus ingresos y sí por su base mínima?", ha requerido el coordinador de Economía.

Óscar Romero ha defendido iniciativas puestas en marcha por el Ayuntamiento como la campaña de Banco Libros o los 3,7 millones de euros en subvenciones solo este año.