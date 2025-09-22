Más Madrid advierte al novio de Ayuso de que no va a "escaquearse de asumir consecuencias" de su presunto fraude fiscal

Archivo - El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, comparece ante el Tribunal Supremo (TS) en mayo de 2025. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha advertido a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no va a "escaquearse de asumir consecuencias" de su presunto fraude fiscal.

"En Villaquirón están nerviosos porque el defraudador confeso está a pocos pasos de compartir pato en Soto del Real con otros ilustres del PP. Insisto, el fraude fiscal es una cosa muy grave, es robar a todos los españoles", ha lanzado Bergerot en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que la jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, haya rechazado suspender la causa en la que a finales de mayo se dictó juicio oral para sentar en el banquillo a González Amador.

Al hilo, ha aseverado que no hay "forma de evitar lo inevitable" porque va a tener que "rendir cuentas por los delitos que dejó confesados por escrito".

Por último, ha destacado que los "problemas legales" del novio de la presidenta "no terminan aquí" porque tiene una pieza separada abierta por presunta corrupción en los negocios. "Quirón. Confiamos en la justicia y no tengo ninguna duda de que vamos a acabar sabiendo toda la verdad", ha zanjado.