Varias personas portan pancarta con lema 'Ni censura ni dictadura ¡Insumisión! Empapela de verde tu instituto' durante una concentración con motivo de la huelga indefinida de educadores, frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a 20- Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha advertido este viernes que las prácticas "represivas" que la Comunidad de Madrid emitió este jueves a través de dos instrucciones para los centros educativos no universitarios pueden ser "ilegales" y ha asegurado que llevan "a tiempos del franquismo".

"Creemos que pueden atentar precisamente contra un derecho constitucional, creemos que puede ser ilegal y por eso nuestro equipo jurídico lo está estudiando como mínimo para defender los derechos laborales, la libertad de cátedra y también para proteger a nuestros hijos", ha reivindicado Bergerot, en declaraciones a los medios, durante una concentración de profesores frente a la Consejería de Educación en la que los docentes han criticado las instrucciones "impuestas" por el Gobierno regional en colegios.

En este sentido, la portavoz ha asegurado que "un expediente de denuncia" de un profesor a cargo de otros profesores es una práctica que lleva "a los tiempos del franquismo", en referencia a las dos instrucciones, una destinada a garantizar la neutralidad institucional y docente durante las huelgas y otra, a establecer medidas extraordinarias de refuerzo educativo ante la interrupción de las clases provocada por los paros convocados desde el pasado 14 de octubre.

Además, ha tachado de "grave y preocupante" la norma y la ha comparado con las del partido de la ultraderecha nazi en Alemania o el movimiento del bolsonarismo en Brasil.

"UNA CAZA DE BRUJAS" Y "CULTURA DEL CHIVATAZO"

Considera que también es "grave" que 'la caza de brujas' sea puesta en marcha por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso así como "la cultura del chivatazo" en referencia a las instrucciones a los equipos directivos de los centros educativos para trasladar cada mes a la Administración la pérdida de horas lectivas por la huelga, entre otras medidas.

"Están intentando fracturar esa solidaridad que hay entre los alumnos, entre los profesores y entre las familias", ha remarcado Bergerot, que ha sostenido que el Partido Popular y Ayuso tienen "miedo" de una huelga de profesores que "está ganando".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado al Gobierno de Ayuso de intentar "acallar" a la comunidad educativa con estas instrucciones que "beben de las peores escenas del franquismo español" y de la "extrema derecha actual".

"Es una campaña, una estrategia, una herramienta de la extrema derecha para acallar al profesorado", ha censurado Maestre, quien ha advertido a la presidenta regional y a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, de que "no lo van a conseguir".

La portavoz ha sostenido que las instrucciones son "ilegales" y se ha mostrado convencida de que acabarán siendo anuladas por los tribunales. "La Stasi pepera no va a imponerse en los colegios públicos de Madrid", ha zanjado.