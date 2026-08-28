Más Madrid advierte de "sobrecostes millonarios" por la Fórmula 1 en Madrid: "El spoiler de esto está en Valencia"

12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the Formula 1 Dutch Grand Prix 2026 - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha advertido de que los madrileños terminarán pagando "sobrecostes millonarios" por la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 y ha augurado que "el spoiler" está en Valencia.

"Esto lo único que va a traer es dinero para los amigos de siempre del Partido Popular y no va a aportar nada para los madrileños y las madrileñas", ha manifestado Bergerot en declaraciones a los medios desde la Puerta del Sol sobre la competición, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el circuito Madring de la capital.

Así, ha reprochado a quienes "desde la altura de un ático y desde los palcos VIP" no vean las necesidades de los madrileños y ha rechazado que la respuesta a estas pase por impulsar macroeventos como la F1.

EL RUIDO QUE GENERA

Preguntada por el ruido que han generado las pruebas de Fórmula 3 necesarias para la homologación del circuito Madring, Bergerot ha criticado que el circuito se haya construido "pegado a colegios" y a barrios.

En este sentido, la Plataforma Ecologista Madrileña ha alertado de una "barra libre" de ruido, con carreras que, según han alertado, superarán los niveles acústicas en las viviendas próximas al circuito a pesar de las medidas correctoras previstas.

También la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid alertó de los niveles "escandalosos" de ruido durante las pruebas de Fórmula 3 llevadas a cabo estos días para la homologación del circuito (con una media de 102,7 decibelios ponderados A (dBA), según sus propias mediciones).

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, aseguró que Madring contará con pantallas acústicas, barreras naturales y otras medidas para reducir las molestias y que los vehículos de F3 hacen más ruido que los de Fórmula 1.

De su lado, la Comunidad de Madrid ha destacado la "rentabilidad" que supondrá para la capital la celebración del Gran Premio de España, que durará "únicamente un fin de semana", por lo que las posibles molestias que pueda producir a los vecinos serán por un breve espacio de tiempo. "Merece la pena que todos nos sacrifiquemos un poquito", ha dicho el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.