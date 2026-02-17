Más Madrid advierte a Zarzalejo que si sigue "confrontando con la universidad pública" seguirá el camino de Viciana

Archivo - El exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha advertido a la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que si sigue "confrontando con la universidad pública, asfixiándola y enfrentándose a la comunidad educativa" seguirá el camino del ya ex titular del área Emilio Viciana.

"La ley de universidades, la investigación de la corrupción en la formación profesional y las movilizaciones de la comunidad educativa han provocado la dimisión de Emilio Viciana", ha afirmado la portavoz de Más Madrid de Educación en la Asamblea, María Pastor.

La parlamentaria ha afirmado además que los tres diputados que han presentado su dimisión este martes formaban parte del entorno de Antonio del Castillo Algarra, uno de los tres directores artísticos del Ballet Español, quien ha "determinado y marcado la línea ideológica de la Consejería de Educación durante estos casi tres años".

Por su parte, la líder del partido y ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado en los pasillos del Senado al ser preguntada por las dimisiones que la "línea ideológica" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es "absolutamente destructiva para Madrid".

"No me sé las internas del Partido Popular de Madrid, pero entiendo que ha sido gente que no ha seguido la línea de la señora Ayuso", ha planteado Mónica García.