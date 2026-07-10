Más Madrid afirma que el fallo del TC sobre la Ley del Suelo "saca los colores a Ayuso" al ser una "cacicada"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado este viernes que el fallo del Tribunal Constitucional sobre la Ley del Suelo de 2021 "saca los colores" a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por ser una "cacicada".

"La sentencia del Tribunal Constitucional confirma que lo que ocurrió en 2020 con la Ley del Suelo fue una auténtica cacicada y, como siempre sostuvimos, un acto parlamentario ilegal", sostiene la portavoz regionalista en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Este viernes se ha dado a conocer que el TC ha estimado el recurso de amparo del Grupo Más Madrid contra el acuerdo del Pleno del 1 de octubre de 2020 que permitía la aprobación por lectura única de la modificación de la Ley del Suelo.

Según consta en el comunicado emitido por el Tribunal de Garantías, los partidos de la izquierda recurrieron el acuerdo por el que se tomaba este proceso, que entonces no permitía la inclusión de enmiendas. Posteriormente la Asamblea modificó su Reglamento para habilitar esta posibilidad.

Bergerot ha afirmado que es la "enésima vez" que el Constitucional pone en la diana el "funcionamiento democrático de la Asamblea" como fue el caso de los recursos de amparo del PSOE admitidos por el TC ante la tramitación exprés de la Ley de Telemadrid.

"El Tribunal Constitucional restituye un poco de normalidad institucional y saca los colores a Ayuso, que con la ayuda de Vox y el desaparecido Ciudadanos, promovió esta aberración contra los derechos de los diputados de la izquierda madrileña", sostiene.