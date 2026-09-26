Más Madrid alerta de que la reubicación en los CIAM hará perder a víctimas sus profesionales de referencia

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MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha advertido esta semana de que la reubicación de trabajadoras prevista en el nuevo contrato de los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM) puede provocar que víctimas de violencia de género pierdan a las profesionales de referencia que las han acompañado durante años.

La concejala Carolina Elías ha planteado esta cuestión durante la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, donde ha denunciado traslados de equipos de los puntos municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género de Tetuán y Carabanchel.

Según ha explicado, el equipo del punto municipal ubicado históricamente en Tetuán será desplazado, mientras que en ese distrito se incorporará personal procedente de otro recurso. Elías ha asegurado que ocurrirá algo similar con el equipo del punto municipal de Carabanchel, mientras otras profesionales pasarán a prestar el servicio en ese distrito.

Más Madrid considera que estos movimientos vulneran el principio de continuidad y no rotación de las plantillas recogido, según la edil, en el convenio suscrito por el Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid.

"¿Qué va a pasar con las mujeres que pierden a sus profesionales de referencia con las que llevan años?", ha preguntado Elías, quien ha advertido de que cambiar de psicóloga, abogada o trabajadora social puede suponer una "revictimización".

EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE LOS CRITERIOS DEL CONTRATO

Por su parte, la directora general de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ana Fernández, ha defendido que el Ayuntamiento ha tratado de encontrar encaje a las trabajadoras cuyos contratos deben ser asumidos por las futuras adjudicatarias, teniendo en cuenta la dimensión de cada equipo.

La responsable municipal ha señalado que la distribución de los centros se ha diseñado teniendo en cuenta la proximidad territorial de los distritos, la población femenina, el número potencial de víctimas de violencia de género y el reparto equitativo de la carga asistencial.

También se ha valorado la dimensión necesaria de los equipos profesionales y la posibilidad de facilitar la concurrencia de pequeñas y medianas empresas a los diferentes lotes.

Fernández ha defendido que los CIAM no se limitan a volver a licitar los contratos existentes, sino que integrarán en una red unitaria las prestaciones de los espacios de igualdad, los centros de atención psicosocial y educativa y los puntos municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género.

La nueva red contará con una cartera común de servicios, equipos multidisciplinares, coordinación territorial y un modelo homogéneo de intervención, según ha explicado.

MÁS MADRID HABLA DE "DESMANTELAMIENTO"

Elías ha acusado al Gobierno municipal de utilizar la implantación de los CIAM para "desmantelar" las actuales redes de igualdad y atención a la violencia de género.

Además, la concejala ha reprochado al Gobierno municipal que el futuro mapa deje dos distritos sin un CIAM propio, después de que el Ayuntamiento anunciase en 2025 su intención de acercar estos recursos a los 21 distritos de la capital.

Fernández ha rechazado que pueda hablarse de desmantelamiento y ha afirmado que el presupuesto del nuevo pliego aumenta un 30% respecto a los contratos anteriores y que las jornadas previstas representan un incremento equivalente a más de 40 profesionales.

El Ayuntamiento ya anunció en julio que la futura red estaría formada por 19 CIAM --18 incluidos en este contrato y el de Puente de Vallecas tramitado por separado-- y que la plantilla crecería en 44 profesionales, desde los 193 actuales hasta 237.

La directora general ha garantizado que los nuevos centros mantendrán las actuaciones de prevención y sensibilización, la atención a las víctimas de violencia de género y sus familiares, el trabajo con menores y las actividades destinadas a fomentar la igualdad, la autonomía y el bienestar de las mujeres.