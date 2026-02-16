Más Madrid analiza este martes en el Círculo de Bellas Artes el impacto global del segundo mandato de Donald Trump - MÁS MADRID

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid organiza para este martes en el Círculo de Bellas Artes el coloquio 'Fascismo e imperialismo en la era Trump', con el que se busca analizar el impacto global del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, y su influencia en la reconfiguración del orden internacional.

El encuentro, según trasladan desde la formación, tendrá lugar a las 19 horas en la Sala Valle Inclán y contará con la participación de la portavoz municipal, Rita Maestre. "Se trata de poner en común claves de análisis y propuestas frente a una ofensiva clara sobre nuestras democracias", ha explicado.

Junto a ella compartirán escenario la profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid Ruth Ferrero Turrión; el profesor de Economía Política de la Universidad Carlos III de Madrid Jorge Tamames; la profesora de Relaciones Internacionales de IE Alana Moceri, y el director de Descifrando la Guerra, Alejandro López Canorea. La periodista económica Belén Carreño será la encargada de moderar el encuentro.

Según ha subrayado Más Madrid en un comunicado, la jornada tiene como objetivo analizar cómo la nueva Administración estadounidense puede estar influyendo en las dinámicas políticas internacionales y en el auge de fuerzas de extrema derecha en Europa. En este sentido, la formación también ve cierto impacto en la política madrileña.

"Cuando Ayuso otorga una medalla institucional a Trump, cuando Almeida al gobierno criminal de Netanyahu y se niega a condenar el genocidio sobre Gaza o cuando ambos cuestionan el derecho al aborto, están reproduciendo ese patrón iliberal de clara influencia trumpista", ha afirmado Maestre.

El foro se enmarca en una serie de encuentros impulsados por Más Madrid para abordar cuestiones geopolíticas y de actualidad internacional. En anteriores ediciones han participado, entre otros, la directora de UNRWA España, Raquel Martín; el guionista y escritor Guillermo Zapata, y el ministro de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo, Pablo Bustinduy. La entrada será gratuita y libre hasta completar aforo.