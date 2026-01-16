Más Madrid augura que la "batalla legal y política" de Mónica García hará "pasar por aro" a Ayuso con el aborto

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha augurado que la "batalla legal y política" de l Ministerio de Sanidad encabezado por Mónica García hará "pasar por el aro" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y acabará creando el registro de objetores a la interrupción voluntaria del embarazo.

Lo ha afirmado la portavoz de la formación regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación este viernes tras conocerse que Sanidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no presentar el registro.

"En Más Madrid vamos en serio para defender el derecho al aborto hasta el final. El Ministerio de Sanidad está al lado de los derechos de las mujeres y del lado de la ley, en frente de Ayuso", ha apuntado Bergerot.

La portavoz ha afirmado que las mujeres madrileñas están "hartas" de que se les "mande a abortar a otro lado". "Así que simplemente le digo a Ayuso que cumpla la ley y deje de hacer batallas ideológicas con nuestros derechos", ha rematado.

García, por su parte, ha afirmado que hay un incumplimiento de la ley flagrante y que Madrid es la única comunidad que no ha hecho un registro de objetores para garantizar el derecho al aborto de las madrileñas.