Más Madrid avisa de que Retiro tendrá la piscina de verano "más pequeña" de la capital

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha criticado el tamaño previsto para la futura piscina municipal de verano en la calle Doctor Esquerdo, en el distrito de Retiro, al considerar que será "la piscina más pequeña, con diferencia, de todo Madrid", mientras el Ayuntamiento continúa redactando el anteproyecto y prevé destinar este año 500.000 euros para finalizar el proyecto, licitar e intentar iniciar las obras.

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha explicado en la comisión del ramo que el Consistorio ya ha informado a los grupos políticos y a las comunidades de propietarios colindantes de un primer borrador de anteproyecto, elaborado junto a la Dirección General de Arquitectura, y que se han recogido sugerencias y propuestas.

El proyecto, todavía en fase de redacción, contempla en una primera fase la construcción de una nueva piscina al aire libre para "cubrir una carencia histórica del distrito de Retiro", un pabellón deportivo para deportes de equipo y posibles salas polivalentes, además del ajardinamiento de la zona verde. En la parcela, de 5.535 metros cuadrados, se reservaría espacio para una segunda fase con otras instalaciones deportivas aún por definir.

Por su parte, Murgui ha rechazado el proyecto al considerar que no se aprovecha toda la parcela para el equipamiento "que tiene más demanda, que es precisamente la de la piscina".

El edil ha asegurado que, según los datos del anteproyecto, la lámina de agua prevista será de 352 metros cuadrados --383,12 metros cuadrados en total sumando la piscina principal y la de chapoteo--, por debajo de la media de las piscinas municipales, que superan los 1.000 metros cuadrados. "Vamos a tener una piscina muy pequeña que no va a cubrir, a nuestro entender, las necesidades de los vecinos y vecinas", ha advertido.

El edil también ha señalado que "no existe consenso total" al que, a su juicio, se ha aludido en algunas informaciones, y ha instado al Gobierno municipal a mantener el diálogo "tanto con la oposición como con más vecinos y vecinas de la zona".

TERCERA PISCINA DE VERANO EN MÁS DE 30 AÑOS

En su turno de palabra, García Romero ha defendido que el Ayuntamiento tiene consignados 500.000 euros para 2026 con el objetivo de "terminar tanto el proyecto como sacar la licitación" e iniciar la propia obra".

Asimismo, ha pedido a la oposición que deje "de intoxicar a los vecinos" respecto al futuro de la parcela reservada para una segunda fase, sobre la que ha señalado que no existe ninguna decisión todavía y que corresponderá al próximo mandato.

La delegada ha subrayado que, tras más de 30 años sin nuevas piscinas de verano en la ciudad, esta será la tercera que se construya, junto a otras impulsadas en el actual mandato. "En más de 30 años se va a hacer la tercera piscina de verano en la ciudad de Madrid", ha destacado, al tiempo que ha defendido que el proyecto responde a una demanda vecinal histórica en Retiro.