Más Madrid carga contra el "retroceso" en Madrid Central "a base de ir descafeinándola con recortes"

Publicado 18/12/2019 11:58:48 CET

De confirmarse las medidas de flexibilización, el grupo valoraría posibles acciones judiciales

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha cargado contra el "retroceso" en Madrid Central que hoy adelanta la prensa "a base de ir descafeinándola con recortes" e incluso, de confirmarse dichas medidas de 'flexibilización' de la zona de bajas emisiones, valorarían posibles acciones judiciales porque algunas modificaciones "pueden ser tomadas en el ámbito de la Junta de Gobierno pero otras, que implican un cambio en la ordenanza, deben pasar por el Pleno".

La Junta de Gobierno de mañana previsiblemente anunciará las bases para "modificar y complementar" las normas de funcionamiento de la zona de bajas emisiones, adelanta el periódico, ha adelantado el diario 'El País'. Esther Gómez ha declarado que les preocupan este tipo de medidas, de confirmarse, y que les llama la atención, sobre todo "después de las declaraciones del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la COP25 poniéndose a la cabeza de medidas de lucha contra el cambio climático".

"No es comprensible que una medida como Madrid Central parezca que va a sufrir un parón muy importante y no sólo en la aplicación sino una marcha atrás. Necesitamos explicaciones por el Gobierno", ha demandado la edil de Más Madrid porque "la salud de los madrileños y madrileñas no se puede permitir ni un año más de moratoria ni ningún parón".

Gómez ha defendido Madrid Central y lo ha hecho basándose en los datos del último informe de Ecologistas en Acción, que deja patente una reducción de la contaminación en un 20 por ciento gracias a Madrid Central en la zona afectada y hasta un 11 por ciento en el resto de la ciudad. "No entendemos que estas medidas no sólo no se afiancen sino que avancen y ahora parece que haya un retroceso", ha subrayado la concejala, que ha insistido en que "no es la vía para luchar contra el cambio climático, por la mejora de la calidad de aire y por la salud de todos los madrileños".

"Todas las acciones de Madrid Central eran parte de un plan con unos tiempos a acometer y hay que seguir avanzando y ampliando las zonas de bajas emisiones al resto de al ciudad y no retroceder haciendo que esta medida vaya perdiendo poco a poco a base de ir descafeinándola", ha argumentado Esther Gómez.