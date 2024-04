Más Madrid carga contra Viciana: "A los hombres blancos mediocres nadie les exige que justifiquen su vida política"

Pastor llama "racista" al consejero, pide que deje de "abochornar" y lanza que "no sabe nada de educación" ni lo eligieron en las urnas



MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor, ha cargado este jueves contra el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, tras preguntar en el pasado pleno a la diputada nacida en Perú Diana Paredes si "necesita para justificar su vida política" el racismo.

"Me pareció curioso lo rápido que se les exige a las mujeres que justifiquemos por qué estamos en puestos de poder, mientras que a los hombres blancos mediocres nadie les exige que justifiquen su vida política. Por ejemplo, ¿usted por qué es consejero de Educación si no sabe nada de educación? ¿Cómo justifica usted su vida política, consejero?", ha lanzado Pastor durante la comparecencia de Viciana para hablar sobre el programa bilingüe en las escuelas madrileñas.

Pastor ha tachado de "espectáculo" el "comentario racista" de "un hombre blanco que no ha olido en su vida el racismo" a una mujer "racializada". Viciana deslizaba que Paredes parecía estar "obsesionada con el racismo" con el objetivo de que "exista" y "crezca en la Comunidad de Madrid".

"A mí me fascina que usted, en este siglo, ya piense así. Pero que lo escriba en un papel y luego le parezca buena idea decirlo me parece alucinante. ¿Usted no tiene a nadie que le quiera y que le diga que eso no se puede decir, que es usted consejero de educación y que se tiene que comportar como un ser humano normal?", ha proseguido Pastor, quien ha afeado al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, que no le llamase la atención por este comentario y ha planteado que igual "le parece aceptable que haya comentarios racistas".

De hecho Más Madrid y PSOE presentaron la pasada semana una queja formal al presidente de la Cámara, ya que tras esta intervención de Viciana, la diputada Diana Paredes pidió intervenir por alusiones y no se le permitió.

La portavoz adjunta de Más Madrid ha recalcado a Viciana que no tendría que "cuestionar la legitimidad de una mujer por su color de piel" cuando la han "votado 615.000 madrileños", mientras que a él "nadie", ya que no iba en la lista del PP el 28 de mayo. "Deje de hacer el ridículo, deje de abochornarnos a todos (...) Compórtese con educación, que es lo que necesita Madrid", ha zanjado María Pastor.

VICIANA: "NO SABEN LO QUE ES EL RACISMO"

Tras esta intervención ha tomado la palabra Viciana quien ha respondido a María Pastor que Más Madrid "no sabe lo que es el racismo" y que utilizan esta cuestión como bandera "porque no tienen argumentos sólidos".

"Yo creo que no tienen ni la más mínima idea de lo que es el racismo. No saben lo que es no poder acceder a los servicios públicos por una cuestión de piel o de origen étnico. No saben lo que es no poder coger un autobús. No saben lo que es no poder acceder al colegio por razones raciales", ha planteado el titular de Educación.

Ante las acusaciones de mediocridad, ha expuesto que no se debería "entrar en lo personal", pero ha reivindicado que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, tiene "motivos" para situarle al frente de la Consejería y que son "perfectamente válidos"" y no deberían ser "puestos en duda".