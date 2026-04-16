Más Madrid celebra que Fiscalía pida impulsar querella contra el alcalde de Móstoles y reprocha la "protección" de Ayuso

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha celebrado que la Fiscalía haya pedido al juzgado impulsar la querella contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por presunto acoso y agresión sexual a una exedil y ha reprochado a la presidenta regional y del PP-M, Isabel Díaz Ayuso, su "protección" al regidor.

Lo ha planteado en los pasillos de la Asamblea de Madrid a preguntas de los periodistas tras conocerse el escrito dirigido a la Sección de Violencia sobre la Mujer, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se expone que la querella ya ha sido registrada, pero que sin embargo hasta la fecha no se ha iniciado el correspondiente procedimiento judicial.

La querella se presentó el pasado mes de febrero en los juzgados de Móstoles por parte de la exconcejal del Partido Popular en Móstoles tras denunciar internamente, sin éxito, una situación de presunto acoso a manos del regidor.

"Recordemos que si Manuel Bautista sigue siendo alcalde de Móstoles y ha tenido toda la protección del PP, es gracias a Isabel Díaz Ayuso. No solo dejó sola y abandonada a una compañera que le pidió ayuda, sino que ha decidido, como siempre, ponerse del lado de los victimarios, en este caso de un acosador sexual y laboral", ha lanzado Manuela Bergerot.