Más Madrid celebra haber "reconducido al PSOE" al lograr Sumar más medidas en los reales decretos ante la guerra de Irán

Archivo - La portavoz del grupo de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, interviene durante la celebración en Móstoles de las fiestas del 2 de mayo, a 2 de mayo de 2025 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha celebrado este viernes haber "reconducido al PSOE" tras lograr Sumar que la respuesta del Gobierno de España ante la guerra de Irán incluya también medidas de vivienda y límites a los márgenes empresariales.

La ministra de Sanidad y líder del partido, Mónica García, ha anunciado en redes sociales que el Consejo de Ministros extraordinario para dar respuesta a la Guerra de Irán concluía con un acuerdo para "ampliar el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres y el control a los márgenes empresariales".

"Además de las ayudas para paliar los efectos de la guerra injusta e inmoral, entra en vigor desde ya la protección a los inquilinos y el bloqueo a la especulación con los márgenes de precios", ha planteado la ministra.

A este mensaje lo acompañaba de 'Ahora sí, seguro' haciendo alusión a un momento de este jueves en los pasillos del Congreso de los Diputados que evidenciaba las posiciones encontradas entre Sumar y PSOE. Los periodistas preguntaban al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, si el decreto incluiría medidas de vivienda a lo que García, que pasaba por su lado, respondía un "seguro" que su compañero socialista matizaba inmediatamente: "No tan seguro diría yo. Vamos trabajando".

Finalmente el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha terminado con acuerdo entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, que han aprobado dos reales decretos distintos, uno para las medidas de vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de medidas para bajar los precios de la energía.

El consenso llegaba tras las presiones de Sumar, que se negó a dar comienzo al Consejo y retrasó su inicio más de dos horas, los socios han acordado firmar dos reales decretos distintos, según trasladan a Europa Press fuentes de la coalición.

Tras conocerse el resultado de esta reunión, la portavoz del partido en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha celebrado en sus redes sociales la victoria del pulso de Sumar al PSOE con la prórroga de alquileres y los beneficios empresariales.

"Hoy hemos reconducido al PSOE a lo que necesitan las familias, que no pueden seguir soportando solas todas las cargas", ha reivindicado Manuela Bergerot, quien había incidido en las últimas semanas en la necesidad de ser más ambiciosos en la respuesta del Estado para proteger a los ciudadanos ante los efectos de este conflicto en Oriente Medio.

También ha celebrado el resultado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, en sus redes sociales donde ha subrayado que uno de los objetivos logrados ha sido "que las grandes empresas no se enriquezcan con el esfuerzo de la gente normal". "Ha sido una negociación dura, pero para esto estamos en el Gobierno", ha rematado.