Más Madrid celebra que el juez autorice a la UCO a investigar las cuentas del novio de Ayuso: "Hay que seguir el dinero"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba la reforma del Reglamento de la Cámara para introducir la huella legi - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha celebrado que el juez haya autorizado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a investigar las cuentas de Alberto González Amador, novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, desde 2024.

"Como con toda mafia, para poder comprender la relación entre Ayuso y Quirón hay que seguir el dinero", ha lanzado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que ha puesto el foco en los "graves indicios de delitos de corrupción en los negocios y de soborno entre privados".

En el auto, adelantado por 'Cadena Ser' y al que ha tenido acceso Europa Press, les insta a facilitar de forma directa y reservada la información requerida, comprendida entre el 1 de enero de 2014 y el momento de cumplimentación de lo acordado, debiendo hacerse entrega del mismo, debidamente cumplimentado a la Unidad de Policía Judicial.

El pasado mes de abril, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó un recurso de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para frenar que la UCO investigara la causa abierta por posibles irregularidades distintas de los delitos fiscales y de falsedad documental ya investigados.

El foco del caso está en la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida en 2020 por una empresa vinculada a González Amador por cerca de 500.000 euros.

"Si la justicia investigara la relación de Ayuso con el grupo Quirón a la misma velocidad que investiga Ferraz, la presidenta no podría terminar la legislatura. Esto es, sin duda, un avance en esa dirección y ahí vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la justicia haga su trabajo", ha rematado Manuela Bergerot.