Más Madrid censura el "abandono institucional" en San Blas y pide a las administraciones "resolver los problemas"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante la jornada parlamentaria ‘Reset al Odio Digital: Plataformas, divulgadores, juristas e instituciones frente al odio en la red’, a 27 de abril de 2026, en Madrid (España). La jornada se r - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha censurado el "abandono institucional" que sufre la vecindad del distrito de San Blas-Canillejas y ha pedido a las administraciones que se sienten a "resolver los problemas".

Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación desde el edificio de grupos municipales al ser preguntada por la propuesta de la Delegación del Gobierno de una reunión con la Comunidad, Ayuntamiento y vecinos de San Blas para reforzar el plan de seguridad.

"Nosotros hemos estado ahí en muchísimas ocasiones, yo misma hace unos pocos meses, hablando con los vecinos, recorriendo la zona y conociendo de primera mano el problema, que es evidente que tiene que ver con un problema de adicciones grave", ha trasladado.

Maestre ha indicado que hay personas que están "en una situación de muchísima vulnerabilidad" y que las administraciones deben ofrecer "apoyo y ayuda" para que sus problemas "no se conviertan en problemas para el resto de los vecinos".

"La situación allí es muy complicada y muy conflictiva. La gente está muy cabreada, no tanto con esas personas, sino con la sensación de abandono de parte de las administraciones porque tiene que haber alguien que se ocupe de ese problema, que es el Ayuntamiento, la Comunidad y la Delegación de gobierno para solucionar esos problemas", ha defendido.

La líder de la oposición en el Consistorio ha recordado que la Delegación de Gobierno había convocado ya, en otros puntos de Madrid, una mesa tripartita entre las tres administraciones que tienen competencias para unificar el trabajo policial, el de servicios sociales y de atención a las adicciones.

"Hasta ahora el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad han evitado sentarse en esas mesas, han echado balones fuera y se han pasado la pelota unos a otros. Yo espero que con esta dramática situación que se ha producido en San Blas dejen de echar balones fuera y se sienten a resolver los problemas por las personas vulnerables, pero también por el resto de las personas", ha reclamado.