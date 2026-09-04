Más Madrid cifra en más de 470 millones el coste del GP de Fórmula 1: "Esa entrada la vas a pagar tú"

Tests oficiales del Campeonato FIA Fórmula 3 en Madring. - F1

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha cifrado en más de 200 millones de euros el gasto público en obras vinculadas a la Fórmula 1 y en otros 270 millones el pago de la concesión, al tiempo que ha criticado el coste que, a su juicio, tendrá el Gran Premio para los madrileños.

En declaraciones a los medios en el marco de un homenaje a los bomberos fallecidos en Almacenes Arias hace 39 años, Maestre ha señalado que su formación lleva meses trabajando para conocer el coste real del proyecto y ha denunciado que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad "se niegan" a dar cifras oficiales.

Asimismo, ha asegurado que un juez ha tenido que requerir al Ayuntamiento información sobre la Fórmula 1 y ha acusado al Consistorio de haber remitido "deliberadamente archivos dañados" al magistrado que investiga la licencia. Según ha sostenido, esta actuación demostraría una "voluntad dilatoria" y de "opacar" la información relacionada con el proyecto.

La portavoz de Más Madrid ha cuestionado que las administraciones destinen estas cantidades a un evento deportivo cuya asistencia no estará al alcance de todos los madrileños. "Esa entrada la vas a pagar tú, pero tú no vas a ir", ha resumido, al tiempo que ha comparado este gasto con el coste de servicios para familias, como el gasto en comedor escolar, entre otros.

Así las cosas, Maestre ha reclamado mayor transparencia sobre las cuentas del Gran Premio y ha criticado también las medidas adoptadas para la movilidad y para reducir los efectos del ruido. A su juicio, el Ayuntamiento y la Comunidad no han hecho lo suficiente para evitar el impacto sobre los vecinos ni para explicar públicamente el coste del proyecto.

Por su parte, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde defendió que no se han realizado aportaciones públicas a la "organización de la Fórmula 1" sino únicamente a acciones comerciales.

Almeida argumentó que la Fórmula 1 constituye "una de las grandes ventanas" para la promoción internacional de la capital, al señalar que el GP es visto por más de 75 millones de espectadores en todo el mundo. "Parece razonable que haya una acción comercial por parte de la ciudad de Madrid para darse a conocer en esta ventana, que es única", zanjó.