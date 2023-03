Más Madrid se compromete a que la ciudad tenga un árbol por cada 7 metros en todas sus calles

También a que haya un 30% de cobertura vegetal y a 300 metros zonas verdes de alta calidad con la regla 3/30/300

Más Madrid concurre a las elecciones municipales del 28 de mayo con el compromiso de que la ciudad cuente con un árbol por cada siete metros en todas las calles siempre que sea posible, es decir, en calles que tengan una anchura de al menos 15 metros.

Esto supondrá aumentar en un 33% el número de árboles en las calles de la ciudad al plantar cerca de 75.000 árboles, ha explicado el portavoz de la campaña municipal de Más Madrid al 28M, Eduardo Fernández Rubiño, que ha realizado este anuncio coincidiendo con el Día Mundial del Árbol.

Desde el Paseo de Recoletos, Rubiño ha defendido un cambio de rumbo ante la política del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, cuya "guerra contra los árboles" en este mandato se ha saldado con la pérdida "de más de 68.000" ejemplares en la ciudad.

Son varias las propuestas verdes de Más Madrid pero la hoy presentada se centra en el compromiso de que la ciudad "tenga un árbol por cada siete metros en sus calles, en todas sus calles, independientemente del barrio".

Forma parte de un acuerdo con organizaciones como Greenpeace y que supone además la aceptación de la "regla 3/30/300", esto es, "que se puedan ver tres árboles desde la casa de cualquier ciudadano, que haya un 30 por ciento de cobertura vegetal en los barrios y que a 300 metros todos los ciudadanos puedan disfrutar de zonas verdes de alta calidad".

"LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN, CONTRA LA ISLA DE CALOR"

"Es nuestro compromiso. Creemos que sería un giro completo en la política que se ha mantenido en esta cuestión. Y hay que recordar que los árboles son calidad de vida, son calidad del aire. Es lucha contra la contaminación, es luchar contra la isla de calor que se produce en las grandes ciudades y, desde luego, es prepararnos para ser una ciudad más habitable, más verde, más sostenible y donde los ciudadanos puedan disfrutar de mejor calidad de vida", ha enumerado Rubiño.

Más Madrid tiene claro que los cálculos presupuestarios "están totalmente dentro de los márgenes que una ciudad puede enfrentar" y más teniendo en cuenta que se trata de la capital de España, "una de las ciudades con más recursos que cuenta, aunque con un alcalde que ha puesto Madrid en números rojos por primera en doce años".

MADRID RÍO

Más Madrid también ha puesto el punto de mira en los trabajos de la ampliación de la línea 11 reclamando, como se aprobó por mayoría en el Pleno, que se inste a la Comunidad a volver a la ubicación original, en el Paseo de Yeserías, no en pleno Madrid Río.

"Lo que todavía no se ha anunciado de forma categórica por parte del alcalde Almeida es que se regrese a la ubicación original, a pesar de que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid demostró que es la voluntad mayoritaria de los madrileños. Y hoy los vecinos no están reclamando", ha apuntado el portavoz de Más Madrid, que no ve "ningún motivo para desobedecer el sentido común".

El compromiso de Más Madrid de llegar al gobierno el 28 M es "recuperar el proyecto original, que es lo que siempre se tendría que haber mantenido". Rubiño además ha recordado que esta "tala indiscriminada" no es la única ya que ahí están las de la Cornisa o la prevista en Villaverde. En definitiva, se trata de una "política que se ha extendido por toda la ciudad y que ha supuesto estragos en el arbolado madrileño".

LA RED VERDE

El principal grupo de la oposición cuenta con toda una baterías de propuestas como un plan para 'reverdecer' Madrid, unido a una red de calles distribuidas por toda la ciudad que garanticen corredores ecológicos y que potencian los servicios ecosistémicos de la naturaleza.

Este proyecto empujará una transformación a medio plazo de las calles de la ciudad para conformar una red de calles conectadas con las zonas verdes, que prioricen la renaturalización, las superficies naturales y drenantes, la movilidad activa, peatonal y ciclista, el transporte público, y la conexión de la ciudad con zonas naturales periurbanas y metropolitanas.

La 'Red Verde' tendrá dos tipos de calles. Las grandes avenidas como, por ejemplo, el eje Prado-Recoletos-Castellana, la Avenida de la Albufera, Alcalá o la Gran Vía de Hortaleza repartirán el espacio de forma más equilibrada, de modo que los coches "dejarán de ser los amos" y ganarán espacio los peatones, autobuses y bicicletas. Son en total 300 kilómetros donde habrá más árboles y zonas ajardinadas. Las calles secundarias suman un total de 235 kilómetros, que tendrán prioridad peatonal.

Además la 'Red Verde unirá los principales parques. Este proyecto también incluye la ampliación de aceras en el entorno de colegios, centros de mayores y demás zonas sensibles, además de la reforma de 25 zonas que presentan problemas de accesibilidad.