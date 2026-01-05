Más Madrid condena el ataque de Trump a Venezuela porque el "cambio nunca será con una intervención ilegal extranjera"

Archivo - (I-D) Las coportavoces de Más Madrid Rita Maestre, Mónica García y Manuela Bergerot, durante una rueda de prensa. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha condenado este lunes el ataque militar de EEUU encabezado por el presidente Donald Trump contra Venezuela, que ha implicado el "secuestro" del presidente de este último país, Nicolás Maduro, y ha afirmado que el "cambio nunca será el de una intervención ilegal extranjera".

La formación regionalista ha trasladado esta posición en sus redes sociales después de la operación estadounidense en la que se sacó a Maduro y su mujer de Venezuela dejando a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a cargo del país.

Más Madrid ha cargado contra unos actos que son "contrarios al Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y la propia legislación estadounidense" al tiempo que ha afirmado que cualquier ataque militar que "vulnera la soberanía de un país es injustificable, sea en Palestina, Ucrania, Venezuela o Groenlandia".

"Los Trump, Putin y Netanyahus desean llevarnos a un mundo donde reine la ley del más fuerte. Un mundo más oscuro y más inseguro, dominado por el capricho de los tiranos y el poder de las armas", ha censurado.

Para los de Mónica García, la Administración Trump ha convertido a Estados Unidos en un estado "fuera de control" que ha "bombardeado siete países en menos de un año y que supone una amenaza para la libertad y la soberanía de los países en todo el mundo".

Sostienen que poner en el foco esta intervención militar no implica defender a Maduro y ha recalcado que la formación regionalista pidió "elecciones limpiar y respeto a los Derechos Humanos" en un Gobierno "cuyos mínimos democráticos han degenerado gravemente en los últimos tiempos".

"Entendemos que haya muchos venezolanos que esperan un cambio democrático, pero el camino nunca será el de una intervención ilegal extranjera, sino del diálogo entre venezolanos", han apostillado para subrayar que América Latina tiene derecho a elegir su futuro "de forma libre y soberana".

Asimismo, ha solicitado que la Unión Europea acompañe la postura que está encabezando España junto a Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y México, condenando rotundamente la actuación de Estados Unidos en Venezuela y sus "ansias de dominio imperial que pueden extenderse a otros países".

"Estamos viendo ya cómo las derechas españolas abrazan la estrategia golpista de Estados Unidos e incluso fantasean con extenderla a nuestro país. Este posicionamiento es incompatible con el más mínimo compromiso democrático y con la defensa de los intereses de nuestro país", ha rematado Más Madrid.