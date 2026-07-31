Más Madrid considera que Ceuta evidencia que el sistema de "externalización de fronteras no funciona"

Varios migrantes intentan cruzar a nado la frontera en Ceuta - Jesús Torres - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid considera que la nueva entrada masiva en Ceuta evidencia que el sistema de "externalización de fronteras no funciona" y ha afirmado que lo que se está viviendo en la ciudad autónoma en este momento es "una crisis humanitaria donde la prioridad es atender la situación".

Así lo ha trasladado este viernes la diputada autonómica Marta Carmona a los medios de comunicación después de que este jueves entraran de forma irregular unas 50.000 personas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la colocación de boyas en el mar en la frontera de Ceuta y Marruecos y ha señalado que la devolución de los migrantes se hará "cuanto antes".

La diputada regionalista ha destacado que Ceuta y Melilla son la única frontera sur terrestre de la Unión Europea y que es ella quien tiene que hacerse cargo de su control "atendiendo al Estado de Derecho" a la solicitud de asilo y a la protección de la infancia.

"Es muy evidente que esto es una injerencia por parte de Marruecos que ya ha pasado en otras ocasiones. En 2021 dejaron entrar a 10.000 personas en represalia por atender a un responsable del Frente Polisario. Nuevamente parece que en Marruecos está haciendo esto de forma deliberada", ha acusado Carmona, quien ha destacado también que ha salido apoyar al Reino Alauí tanto Estados Unidos como Israel.

Cree que precisamente esta externalización lo que genera es "vulnerabilidad completa" de la UE porque otros Estados pueden utilizar el control de fronteras para "hacer injerencia en la soberanía de otros países.

Por último, ha respondido a las críticas de Italia y de Finlandia tras este episodio migratorio. Ha recordado a la república encabezada por Giorgia Meloni que España les defendió ante los "ataques" del presidente estadounidense, Donald Trump, mientras que al país nórdico le respaldo frente a los del ruso, Vladimir Putin.

"Tanto Finlandia como Italia, por mucho que estén gobernadas por la extrema derecha, deberían recordar que pertenecen a la Unión Europea y su lealtad se debe a los países de la Unión Europea", ha rematado.