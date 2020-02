Más Madrid convoca una concentración este lunes para llenar la plaza de Cibeles de versos de Miguel Hernández

Publicado 23/02/2020 15:05:55 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid convoca este lunes una concentración de 11 a 12 horas para llenar la plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento, de versos de Miguel Hernández y en memoria de las víctimas de la represión de la dictadura franquista, ha avanzado la organización.

La concentración es la respuesta de Más Madrid a "un Ayuntamiento que impone el silencio borrando nuestra Historia". Llega "después de que el gobierno de José Luis Martínez-Almeida excluyera el contenido de las placas del memorial del cementerio de la Almudena".

La portavoz mediática de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, tachó el viernes de "poco humano e irresponsable" al alcalde por "destrozar físicamente" el monumento a la memoria de los 3.000 asesinados por la dictadura franquista en la tapia del cementerio de la Almudena y todo por "entender de nuevo la memoria como un ejercicio revanchista".

"Era evidente que esos nombres y palabras de Miguel Hernández merecían un lugar en la ciudad, que merecen las víctimas y sus familias, que llevan muchos años esperando ese reconocimiento, y que la decisión que ha tomado el Ayuntamiento, gobernado por el PP y Cs, apoyado por Vox, es de nuevo una política de revancha y venganza que no se entiende en una España moderna y democrática", indicaba.

La concentración se celebrará después de que el Tribunal de Cuentas haya decidido investigar la retirada de esas placas a las víctimas franquistas por parte del Consistorio. También llega después de que el Gobierno municipal haya declinado la oferta del Consistorio de Rivas para acoger en este municipio las placas con nombres de víctimas de la guerra civil y el franquismo retiradas del memorial del cementerio de La Almudena.

Así lo traslada en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press el presidente del Pleno, el edil Borja Fanjul (PP), para contestar una carta previa del regidor ripense, Pedro del Cura.

"He de manifestarle que tanto las placas grabadas, como las no grabadas, así como el conjunto del monumento, son propiedad del Ayuntamiento de Madrid, que encargó las obras en virtud de un contrato administrativo, por lo que, sin entrar a valorar las diversas consideraciones que hace en su misiva, no ha lugar atender su ofrecimiento", expone Fanjul.

El pasado 26 de noviembre, Del Cura trasladó una propuesta al Ayuntamiento de Madrid para "otorgar un destino digno" a las placas con nombres de víctimas del memorial de la Almudena tras conocer que habían sido retiradas de su emplazamiento original.