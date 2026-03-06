Más Madrid cree que Ortega está probando la misma "medicina" que Vox quiere aplicar con el resto de los españoles

El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, cree que el portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, está probando la misma "medicina" que Vox quiere aplicar con el resto de los españoles.

"Creo que un partido que quiere acabar con la democracia en España pues difícilmente va a practicar la democracia interna dentro de su propio partido", ha señalado en declaraciones a los medios ante el Palacio de Cibeles.

Así, dice que no le "sorprende" que un partido (Vox) y un líder (Santiago Abascal) que aspira a tener "todo el poder" en España aspira a tenerlo también dentro de su propio partido.

En este sentido, ha apuntado que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida hará "todo lo posible" por "enredar" la situación para poder sacarle "beneficio político y partidista".

"Ya lo ha hecho en anteriores ocasiones. Recuerdo que fue condenado por crear un grupo mixto ilegal en la legislatura pasada, el gobierno del PP y del señor Almeida. Yo imagino que intentará hacer una cosa similar y en ese sentido le digo al señor Ortega Smith que no se fíe de nada de lo que haga el señor Almeida", ha zanjado.