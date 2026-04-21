Más Madrid critica a Almeida por "abrazar el negacionismo de la extrema derecha" en vez de "aprender de errores" con ZBE

Archivo - Cartel de Zona de Bajas Emisiones, en la Plaza de Cibeles, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha criticado este martes al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por "abrazar el negacionismo de la extrema derecha" en lugar de "aprender de errores" tras una nueva resolución judicial sobre las Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló los artículos de la Ordenanza municipal que definen el ámbito de las ZBE. Dicha sentencia estimó parcialmente el recurso formulado por Vox frente al acuerdo del Pleno de Cibeles de septiembre de 2021, que modificó la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2018. La sentencia del TSJM anuló artículos referidos a la delimitación y régimen de funcionamiento de las zonas de bajas emisiones.

"Es otro ejemplo más de lo chapuzas que es este Gobierno municipal. Almeida lo hizo mal desde el principio, no cumplió todo lo que tenía que cumplir, por ejemplo, con un informe económico financiero insuficiente, y aprobó una mala ordenanza", ha señalado Gómez en declaraciones a Europa Press.

Gómez ha afirmado que el alcalde "tiene cero ambición en la protección de la salud de las madrileñas y madrileños", con una Ordenanza de Movilidad que ha calificado como "no solo un estancamiento, sino un retroceso" en materia medioambiental.

La concejala ha advertido de que se trata de "un paso atrás" que puede tener consecuencias en el cumplimiento de los objetivos europeos de calidad del aire para 2030. "Incumpliremos los niveles de contaminación establecidos por la directiva europea de calidad del aire, aprobada en 2024", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que "con datos de 2025, 17 de las 24 estaciones incumplirían los nuevos valores límite de NO2", lo que, a su juicio, refleja la gravedad de la situación a pocos años de que entren en vigor las nuevas exigencias europeas.

Gómez ha criticado también que el Gobierno municipal no haya aprovechado la oportunidad para reforzar la protección de entornos escolares, mejorar la distribución urbana de mercancías o impulsar el transporte público y la movilidad activa, tanto peatonal como ciclista. "En vez de aprender de sus errores, Almeida vuelve a equivocarse", ha concluido.