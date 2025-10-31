Más Madrid critica que Almeida quiera "disminuir la plantilla efectiva" de EMT en 2026 y exige contratar 300 conductores

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha criticado este viernes la intención del Gobierno municipal, presidido por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "disminuir el número de plantilla efectiva" de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Madrid de cara a 2026 y ha exigido la contratación de más de 300 conductores.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la edil ha reaccionado a los nuevos presupuestos de la empresa pública que aprobó ayer el consejo de administración y que, tal y como ha asegurado, "incumple la plantilla efectiva al cierre de este año y la de 2026".

"La previsión de plantilla efectiva en 2025 era de 9.934 trabajadores, pero en la documentación presentada por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad (Borja Carabante) en el consejo de administración se estima cerrar el año con 9.667, es decir, 267 trabajadores menos de los previstos", han expuesto desde Más Madrid.

Así, han criticado que para 2026 la situación, "lejos de mejorar, es aún peor", puesto que el presupuesto es "una plantilla de 9.655 trabajadores, más baja incluso que al cierre de este 2025". "Una auténtica vergüenza cuando faltan, por ejemplo, 300 conductores, como denunciamos desde Más Madrid y reclaman los propios trabajadores", han señalado.

Gómez ha puesto el foco en los problemas de movilidad que ya sufre la ciudad y que "traen de cabeza a todo el mundo" con "colas interminables", trayectos que "cada vez son más largos" y con "autobuses abarrotados en los que van como sardinas en lata".

"Cada día en Madrid dejan de salir en torno a 100 autobuses por falta de conductores, afectando al servicio de multitud de líneas de todo tipo. Desde Más Madrid tenemos muy claro que no es el momento de reducir la plantilla efectiva de la EMT, sino de contratar ya los más de 300 conductores que hacen falta para dar un servicio digno", ha insistido la concejala.

El consejo de administración de EMT Madrid aprobó este jueves el proyecto de presupuesto para 2026, que asciende a 898,1 millones de euros, lo que supone un incremento de 38,3 millones de euros respecto a 2025, con lo que podrá superar los 500 vehículos cero emisiones eléctricos en su flota municipal.

Del total, la empresa municipal destinará 135,3 millones a inversiones. El próximo año EMT Madrid se marca como principal objetivo continuar con la descarbonización del transporte público en superficie de Madrid, para lo que contempla un refuerzo de la electrificación de su flota con la adquisición de 70 nuevos autobuses eléctricos, por un importe de 47,7 millones de euros, informó el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.