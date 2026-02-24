Más Madrid critica el apoyo de Ayuso al alcalde Móstoles y le acusa de "purgar al entorno" de la denunciante

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Móstoles. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID/MÓSTOLES 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado este martes el apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), y le ha acusado de "purgar al entorno" de la exconcejala 'popular' que le acusó de acoso laboral y sexual.

Así lo ha planteado Bergerot a los medios de comunicación desde el Ayuntamiento de Móstoles, donde ha tenido lugar el Pleno extraordinario forzado por la oposición en el que han exigido de nuevo su dimisión.

"Hemos escuchado a Manuel Bautista que no se va a hacer cargo. Pero Manuel Bautista sigue siendo alcalde exclusivamente por el apoyo que está recibiendo de Isabel Díaz Ayuso", ha lanzado Bergerot, quien cree que este respaldo es "verdaderamente el problema" de esta situación.

Bergerot ha cuestionado el "mensaje que está mandado" el PP a las mujeres que pueden sufrir violencias machistas en la región "cuando ven que con una compañera que es la concejala del PP que denunció a Manuel Bautista no sólo le pidieron que se callara sino que además la han amenazado si llega a intentar defenderse". La portavoz regionalista ha apostillado que el PP "siempre se pone del lado del agresor".

A continuación, ha vinculado la "purga" de Elisa Vigil como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea por "ser del entorno" de la exconcejala, en referencia a la información de 'Cadena Ser' que apunta a que sería pareja de un edil cercano a la denunciante.

"El Partido Popular y Ayuso no solo han ido contra la denunciante, sino que ahora parece ser que también van a ir en contra de su entorno", ha proseguido la líder de Más Madrid en la Cámara de Vallecas, quien entiende que Ayuso se ha "quedado encerrada en su búnker" junto al "acosador de Móstoles", quien "tapó el caso Alfonso Serrano" (secretaro general del PP-M) y "la otra que amenazó a la víctima que es Ana Millán" (vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria de Organización del PP-M).

Además, ha acusado también al PP de estar "degradando la democracia" al tiempo que ha afirmado que se necesitan "más que nunca ser contundentes desde las instituciones", especialmente "en unas semanas en las que han sido asesinadas cuatro mujeres y dos niños".

"Tenemos que exigirles a nuestros responsables políticos, a todos los gobiernos, el autonómico y los municipales, que manden mensajes claros de que las mujeres en la Comunidad de Madrid están seguras y que sus vidas no corren peligro y que si alguna va a querer denunciar va a tener todo el respaldo y todo el apoyo", ha recalcado Manuela Bergerot.

Frente a ello, la portavoz ha afirmado que hay "una alternativa que se llama Más Madrid Móstoles" para combatir "esta degradación de las instituciones" y el "abandono de las mujeres" mientras se da un "cambio de rumbo" en la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid.

LA DENUNCIA EN MÓSTOLES

El diario 'El País' publicó a principios de mes una información sobre un presunto acoso cometido por el regidor, quien defendió su presunción de inocencia y aseguró que se había construido un relato "que no se corresponde con la realidad".

La información ponía también en el foco al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y a la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria de organización del PP, Ana Millán. De estos cargos se recogían declaraciones en las reuniones que mantuvieron con la exconcejala por su denuncia interna.

Por su parte, el PP de Madrid defendía que había actuado de forma correcta y que la instrucción de la acusación no había revelado pruebas del acoso. Por su parte, el partido a nivel nacional sostuvo que instruyó un expediente en 2024 y que el mismo se acabó archivando en abril de 2025 al no considerar probada la conducta de acoso sexual.

La oposición también señalaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien no recibió a la exedil. Por contra, desde el Ejecutivo regional difundieron nueve correos electrónicos que la concejala de Móstoles envió a la mandataria autonómica en los que se recoge que la edil habla de "discriminación laboral" pero no menciona el "acoso sexual" hasta meses más tarde, ya a través de su abogado.

Fue la semana pasada cuando el abogado de la exedil formalizó ante el Tribunal de Instancia del municipio una querella contra el alcalde y el PP nacional por la presunta comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Denunció, además, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular".