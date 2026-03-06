Más Madrid critica que Ayuso decida "arrastrarse" ante Trump en vez de "ponerse del lado de la soberanía" de España

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decida "arrastrarse" ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en vez de "ponerse del lado de la soberanía" de España.

Lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto institucional de la Comunidad por el Día de la Mujer (8M) y tras conocerse que Ayuso viajará este fin de semana a Estados Unidos en plena crisis diplomática entre España y el país americano.

"Ayuso, una vez más, pisando más Estados Unidos que Fuenlabrada, ha decidido arrastrarse a Estados Unidos. Seguramente será recibida por un funcionario de tercera fila de la administración de Trump y lo que estoy segura es que le vamos a pagar todos el viaje, no sabemos muy bien para qué", ha lanzado Bergerot. Desde la Comunidad de Madrid sostienen que esta visita a EEUU busca atraer inversión a la región.

Por otra parte, Bergerot ha se ha referido a la presencia de Ayuso en la gala anual del periódico 'The Algemeiner', donde se prevé también la asistencia del presidente de Argentina, Javier Milei.

La portavoz del partido regionalista ve "muy significativo" este encuentro porque los dos "prefieren arrodillarse y arrastrarse" ante Trum "antes de ponerse del lado de su pueblo". "Milei está abandonando al pueblo argentino, lo está vendiendo y Ayuso está vendiendo al pueblo madrileño a los mejores fondos buitres extranjeros", ha lanzado.