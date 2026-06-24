Más Madrid critica que reforma del Estadio de Vallecas llegue "tarde y mal" después de que Ayuso quisiese "subastarlo"

Varios aficionados ven la final de la UEFA Conference League entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace, en el estadio de fútbol de Vallecas, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Olga Martínez ha criticado que la reforma del Estadio de Vallecas, donde actualmente juega el Rayo Vallecano, llegue "tarde y mal" y después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quisiese "subastarlo al mejor postor".

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios después de que el Gobierno regional haya proyectado una remodelación integral de este estadio de titularidad autonómica que permitirá ampliar su aforo hasta, al menos, 18.500 espectadores frente a los 14.500 actuales, además de contar con una nueva grada, reformar su fachada y adaptar las dimensiones del terreno de juego, con una inversión de 60 millones de euros.

Martínez cree que el anuncio de la mejora del estadio de titularidad autonómica responde a "una promesa electoral" de Ayuso tras "permitir" que el "deterioro" de unas instalaciones que, a su juicio, no han estado "a la altura de la afición ni del club".

En este sentido, ha señalado que el proyecto plantea trabajos que "no cubren las necesidades del Estadio de Vallecas" y que la reforma "no puede convertirse en una operación pensada para aumentar los ingresos o atraer inversores".

"Porque el Estadio de Vallecas debe seguir siendo un equipamiento al servicio del barrio y del deporte, no un negocio que sea ajeno. Exigimos transparencia, información pública y, sobre todo, también participación de la afición, las entidades y el tejido social", ha concluido la edil, subrayando que el futuro del estadio "no puede decidirse de espaldas al barrio".