Más Madrid cuestiona que sólo se destine un millón de un presupuesto de más de 6.000 a la compra de vivienda por Cibeles

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha mostrado sus reticencias a que el Gobierno municipal únicamente "destine un millón de euros en un presupuesto de más de 6.000" a la compra de vivienda, ha expuesto la concejala Lucía Lois en la última comisión de Políticas de Vivienda, Obras y Equipamientos.

Para Lois no es "razonable" esta cantidad "con más de 70.000 personas esperando una vivienda pública en Madrid y con menos de 10.000 pisos en propiedad de la EMVS". "En estos momentos el Ayuntamiento de Madrid tiene el mayor parque público de vivienda de toda España", ha contestado el concejal delegado del área y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González.

El 'popular' ha calificado de "positiva" la evolución municipal de compra de vivienda en el mercado secundario "teniendo en cuenta que se ha comprado seis veces más que lo hizo en su momento Manuela Carmena".

Lois, sin embargo, no ha creído las palabras de González porque "es mentira que Madrid sea la ciudad con más vivienda pública", al menos "en relación al número de personas que viven en la ciudad". Su siguiente crítica se ha centrado en la "interpretación bastante fantasiosa" de los datos presupuestarios, con "una caída en picado que resulta incomprensible".

"En los presupuestos de 2025 y 2026 se ha pasado de un ridículo a otro, de 5 millones de euros a sólo uno para la adquisición de vivienda destinada al alquiler público, por lo que, con este presupuesto, la capacidad real de compra de la EMVS es sencillamente nula", ha alegado Lucía Lois, que ha remarcado que "la compra de vivienda en el mercado secundario es la única política que permite ampliar el parque público de forma casi inmediata porque no requiere ni años de obras, ni licitaciones interminables, ni disponibilidad de suelo".

Sin embargo, "es justo la política que este Ayuntamiento ha dejado caer", para apostillar que "la capacidad de construcción de la EMVS es de alrededor de 200 viviendas al año". "Con estas cifras es materialmente imposible que ustedes hagan frente a la emergencia habitacional de esta ciudad", ha lanzado al PP instándoles a que "este Ayuntamiento debe comprar vivienda".

La concejala de Más Madrid ha puesto sobre la mesa el ejemplo de la Generalitat de Cataluña, "que acaba de comprar 2.000 viviendas para alquiler público y lo hace poniéndose como objetivo tener un 15% del total de las viviendas de la ciudad para vivienda pública". Sin embargo en Madrid "los 'fondos buitre' venden vivienda pero ustedes (al PP) han decidido no comprarla", ha reprochado, después de exigirle a González que deje de "echar balones fuera" señalando a Carmena o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

LAS 48 VIVIENDAS DE CARMENA VS LAS 293 DE ALMEIDA

El delegado ha contrastado las "48 viviendas que se adquirieron en los cuatro años de Carmena, unas doce por año en un contexto mucho más favorable", a las 293 viviendas adquiridas por el equipo de José Luis Martínez-Almeida en el mercado secundario. "Hemos comprado seis veces más viviendas de lo que compraron ustedes. Estos son los datos que usted oculta", ha contestado González a Lois.

A lo que ha sumado que "construir vivienda es muy difícil y es muy lento" y prueba de ello, ha tirado de ironía, es que el Gobierno de Carmena "no entregó una sola promoción en cuatro años". "Y ahora dicen ustedes que tenemos que ir a comprar a los fondos de inversión. ¿Tiene usted algún ofrecimiento de algún fondo de inversión que yo no conozca?", ha preguntado a la concejala de Más Madrid, después de calificar de "filfa" su propuesta. "Y ahora los fondos buitres resulta que son buenos, una cosa bastante sorprendente viniendo de este neocomunismo", ha reprochado.

El delegado ha invitado a la izquierda a que llamen a la puerta de Casa 47, la estructura estatal que sustentará el sistema público de vivienda, "una cosa que no vale para nada". "Nosotros vamos a seguir comprando viviendas en el mercado secundario, también vamos a seguir haciendo vivienda y vamos a seguir recuperando viviendas vacías, que es lo que ha convertido al de Madrid en el mayor parque público de vivienda", ha concluido Álvaro González.