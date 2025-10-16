Más Madrid define a Emilio Delgado como "uno de los mejores valores" que tiene y remarca su "trabajo indiscutible"

El diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid Emilio Delgado. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha definido este jueves a su portavoz adjunto Emilio Delgado como "uno de los mejores valores" con los que cuenta la organización y ha remarcado que su "trabajo es indiscutible".

Así lo ha planteado en los pasillos de la Cámara de Vallecas ante las preguntas de los periodistas sobre la situación de Delgado después de que expresara la pasada semana que valora la posibilidad de optar a encabezar la formación, actualmente liderada por la ministra de Sanidad, Mónica García, además de Bergerot y la portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

"En esta organización caben todos los que estamos construyendo la alternativa de la izquierda madrileña frente al peor PP que hay en España, que es el partido de la señora Ayuso", ha apostillado.

Este martes la propia Bergerot reprochaba a Delgado señalara que tiene ganas de liderar la formación de cara a 2027 en una entrevista publicada mientras su compañera de bancada Jimena González estaba "secuestrada" por Israel como miembro de la segunda flotilla humanitaria que trató de romper el bloqueo humanitario en la Franja de Gaza. "Desde luego que el momento colectivo no era", deslizaba.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, Delgado señaló a Manuela Bergerot que la entrevista "se hizo quince días antes", que "no se publica el día que se hace" y que él "no controla cuándo" lo hace el medio de comunicación.

Defendía Delgado que él no va a "hablar mal de ninguna compañera" ni tampoco a "perder un segundo con polémicas internas" porque está "centrado en lo importante": "Sacar a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol".