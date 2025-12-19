Más Madrid destaca, tras la causa al delegado por La Vuelta, su "orgullo" por quienes salieron a la calle por Palestina

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba con la mayoría absoluta del PP los Presupuestos de la Comuni - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha destacado su "orgullo" por quienes salieron a la calle por Palestina bloqueando la última etapa de La Vuelta Ciclista a España después de conocerse este viernes que el juez de Instrucción número 45 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por el dispositivo de seguridad de esta competición.

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, se indica que el magistrado abre una investigación a instancias de Manos Limpias, que le denunció por un delito de imprudencia grave con resultado de lesiones y otras infracciones.

"Yo estoy muy orgullosa de todas las instituciones y responsables de las instituciones públicas que han defendido la paz y la libertad del pueblo palestino por encima de las Administraciones como el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que lo único que ha hecho ha sido una y otra vez durante dos años en ponerse del lado de un gobierno genocida como es el Gobierno de Netanyahu en Israel", ha lanzado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en los pasillos de la Cámara tras ser preguntada por estas diligencias previas.

Asimismo, ha remarcado que está "muy orgullosa" de que el pueblo madrileño saliera a la calle para "inundar de solidaridad y de fraternidad con el pueblo palestino que tanto lo necesitaba".